8M en CDMX: prevén más marchas y concentraciones en varias alcaldías este 8 de marzo

La Ciudad de México no solo tendrá una marcha principal en el Centro Histórico este domingo por el Día Internacional de la Mujer (8M). De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), también se prevén decenas de concentraciones, encuentros y movilizaciones en distintas alcaldías de la capital, además de los contingentes que se integrarán al recorrido hacia el Zócalo.

Según el documento oficial, para este 8 de marzo se contemplan al menos 10 marchas y cerca de 40 concentraciones relacionadas con la conmemoración y las demandas del movimiento feminista en la ciudad.

Movilizaciones en otras alcaldías de la CDMX

Entre las actividades previstas fuera del corredor Reforma–Centro destacan marchas y concentraciones en universidades, espacios comunitarios y plazas públicas.

En Coyoacán, colectivos convocaron a una marcha que partirá a las 08:00 horas desde la Capilla de San Diego Churubusco hacia el Jardín Hidalgo, en el centro de la alcaldía, con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres.

También en Ciudad Universitaria, integrantes de la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias y otros colectivos estudiantiles planean reunirse en las Islas para posteriormente trasladarse a la movilización central en la capital.

En Iztapalapa, se realizará el “2º Festival 8M” en el kiosco de la alcaldía, con actividades para reflexionar sobre la violencia económica y reconocer la lucha de las mujeres. Además, estudiantes del CCH Oriente prevén reunirse en su plantel antes de dirigirse a la marcha principal.

En Gustavo A. Madero, estudiantes de la Preparatoria 9 de la UNAM se concentrarán en su plantel en Lindavista para posteriormente sumarse a la movilización en el centro de la ciudad, mientras que en la zona de Cuautepec se prevé un campamento feminista en Pilares Joyas de Nieves.

En Xochimilco, colectivos disidentes convocaron a una jornada en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco, con actividades para exigir condiciones de vida digna y justicia para las mujeres.

Otra movilización prevista es la de la colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta “Chicomecoatl”, que se concentrará en el Monumento a Luz Jiménez, en Santa Cruz, para exigir justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres en esa demarcación.

Contingentes que se integrarán a la marcha principal

Las autoridades también identificaron múltiples convocatorias que planean concentrarse en diferentes puntos de la ciudad para incorporarse posteriormente a la marcha principal hacia el Zócalo.

Entre estos grupos se encuentran colectivas feministas, organizaciones civiles y colectivos universitarios que planean reunirse en estaciones del Metro o espacios públicos, entre ellos:

Estación Universidad

Estación San Lázaro

Estación Chabacano

Estación Buenavista

Estación Hidalgo

Estación Juárez

Estación Indios Verdes

Estación Taxqueña

Desde estos puntos, los contingentes se trasladarán hacia el Monumento a la Revolución o la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde iniciarán los recorridos rumbo al Zócalo capitalino.

Convocatorias para la movilización central

La movilización más numerosa prevista es la convocada por la Coordinación 8M, que contempla la concentración de contingentes desde las 09:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el inicio de la marcha al mediodía rumbo al Zócalo.

De acuerdo con la agenda de la SSC, esta convocatoria reúne a diversas organizaciones feministas, colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, sindicatos y organizaciones civiles.

Entre las demandas que se han planteado destacan:

Alto a la violencia contra las mujeres y los feminicidios

Justicia para víctimas y sobrevivientes

Presentación con vida de personas desaparecidas

Aborto legal, seguro y gratuito

Fin de la criminalización de la protesta

Además de esta movilización, también se prevén marchas organizadas por colectivos como Morras de Fuego, que partirá del Monumento a la Revolución, y otras convocatorias desde Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco o el Monumento a la Madre, que igualmente buscarán llegar al Zócalo.

Jornada con múltiples expresiones

Las autoridades capitalinas prevén que la jornada del 8M en la ciudad incluya no solo marchas, sino también talleres, actos culturales, mercaditas feministas, tendederos de denuncias y actividades comunitarias en distintos puntos de la capital.

En ese contexto, la SSC anticipa una jornada con múltiples movilizaciones simultáneas en varias alcaldías, mientras que miles de participantes se concentrarán en el corredor de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico para la marcha principal del Día Internacional de la Mujer.