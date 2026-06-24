La inversión estadounidense en Querétaro creció durante el primer trimestre de 2026

Querétaro, Qro. Durante el primer trimestre del año, Querétaro captó 287.5 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos, experimentó un crecimiento de 161% a tasa anual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE).

La IED estadounidense duplicó el monto del primer trimestre del 2025 cuando rondó 110.1 millones de dólares.

Estados Unidos se posicionó como el país que más IED destinó a Querétaro en los primeros tres meses del 2026, concentró 63% del total.

Alemania es el segundo que más invirtió, con 74.6 millones de dólares, es decir, 16.3% de la IED. Por contribución, siguen España que sumó 47.1 millones de dólares, aportando 10.3%; además, de Brasil que con 34.5 millones de dólares, contribuyó con 7.6%; y Canadá que invirtió 21.8 millones de dólares, aportó 4.8 por ciento.

Otros países que también sumaron inversiones en el primer trimestre del año son Dinamarca, Japón y Países Bajos, cada uno contribuyó con menos de un punto porcentual a la inversión que captó Querétaro.

Contrario a los países que sumaron IED: Corea, Francia e Italia registraron valores negativos en el primer trimestre.

Mientras la IED total que ingresó al estado creció 51.1% a tasa anual, en el periodo de referencia, el capital estadounidense aumentó a mayor ritmo (161.1 por ciento). El crecimiento del primer trimestre de este año ocurre después de que en el mismo lapso del 2025 los capitales provenientes de ese país se contrajeron 19.9% a tasa anual.

Entre los registros del 2018 al primer cuarto del 2026, para Querétaro la IED estadounidense de este año es el monto más elevado en un primer trimestre.

Octavo receptor

Este año Querétaro se mantuvo como el octavo receptor de inversión estadounidense, al igual que en ese lapso del 2025. Ahora recibió 2.8% del monto que ingresó al país, ya que México captó 10,210.5 millones de dólares de IED de Estados Unidos entre enero y marzo de este año.

Entre las 32 entidades federativas, en las primeras 10 posiciones se colocaron Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila y Baja California Sur.

A nivel nacional, la inversión estadounidense creció 23.6% a tasa anual durante el lapso enero-marzo; mientras para México representó 43.3% de los flujos totales de IED, para Querétaro representó 63 por ciento.

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay inversiones de empresas estadounidenses que están en pausa y en espera de mayor certidumbre sobre el futuro del tratado, de acuerdo con el presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin, quien estima que la continuidad del convenio brindará certeza a los inversionistas.