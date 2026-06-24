Brasil valida su pase a 16vos como primero del Grupo C tras goleada 3-0 contra Escocia

Brasil validó este miércoles su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C al golear 3-0 a Escocia en Miami, gracias a un buen partido de su delantera, que supo castigar los errores de la defensa rival.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de su grupo empatada con Marruecos, ganador de Haití (4-2) por mejor diferencia de goles (6 contra 3).

Dos goles de Vinicius Júnior (7', 45+3') y el restante de Matheus Cunha (60') le dieron la victoria a la Canarinha, que jugará el lunes en Houston al segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

Brasil jugará el lunes en Houston por los dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

Escocia, por su parte, acabó en tercer lugar del Grupo C con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

Brasil no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una Escocia voluntariosa, pero culpable de errores graves en la zaga y sin soluciones en ataque.

Los de Carlo Ancelotti se entregaron al tridente ofensivo formado por Vinícius, Cunha y el joven Rayan, peligrosos con la pelota e intensos en la presión.

A ellos se sumó el buen desempeño del centrocampista Bruno Guimaraes, autor de dos asistencias.

Con el 3-0 en el bolsillo, a la afición auriverde sólo le quedaba un deseo por cumplir y Ancelotti se lo concedió en el minuto 76. Un rugido en las gradas anticipó lo que estaba pasando: Neymar, el astro que se había perdido el inicio del Mundial por lesión, estaba a punto de sustituir a Cunha.

El 10 no alcanzó a hacer mucho, sólo un tiro sin peligro, pero a nadie le importó. Con él en la cancha, la fiesta brasileña era completa.

Alineaciones de Escocia y Brasil:

Escocia: Gunn - Patterson (Ralston, 82), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46) - Doak (Christie, 82), Ferguson - McTominay, McGinn (Curtis, 90+1), McLean - Shankland (Adams, 90+1) DT: Steve Clarke