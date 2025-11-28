Con 20 nuevas sedes en 2026, Universidades para el Bienestar Benito Juárez amplía su impacto en las comunidades vulnerables: Mario Delgado

El titular de la SEP informó que las nuevas sedes se ubicarán en comunidades que menos tienen en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Este modelo educativo tiene como objetivo atender a las y jóvenes que, de otro modo, no tendrían oportunidad de acceder a la Educación Superior, señaló.

Actualmente se cuentan con 214 sedes en todo el país donde se atienden a 85 mil estudiantes, con un total de 10 mil 589 egresados, detalló.

Con la construcción de 20 nuevas unidades de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) en 2026, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece este modelo educativo y acerca la Educación Superior a quienes menos tienen, brindándoles mejores oportunidades para su desarrollo personal y comunitario, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Estas universidades, dijo, tienen como objetivo atender a jóvenes que, de otro modo, no tendrían la posibilidad de acceder a la Educación Superior. Son, añadió, proyectos que transforman la vida comunitaria, donde la población hace suya a la universidad y ésta se convierte en su centro de acción.

Delgado Carrillo señaló que datos del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) a cargo de Raquel Sosa Elízaga, actualmente existen 214 sedes en todo el país, con 85 mil estudiantes atendidos por mil 652 docentes y 10 mil 589 egresados titulados, lo que representa un logro del segundo piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SEP afirmó que, gracias al respaldo de la Presidenta de México, la meta es alcanzar 300 sedes de las UBBJ en el país, siempre que las condiciones lo permitan. De cumplirse el proyecto, resaltó, se podría alcanzar una inversión de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa superior en los próximos años.

Asimismo, destacó que, como un acto de justicia y con el objetivo de que nadie se quede fuera de la educación universitaria, las nuevas sedes se distribuyen en Chiapas (4) Jiquipilas, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y Tumbalá; en Chihuahua (1) en Bocoyna; en la Ciudad de México (2) alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco. En el Estado de México (3) Jocotitlán, Ocoyoacac y Texcoco, esta última ya en operación.

Comentó que en Guerrero se instalará una sede en Copala; Michoacán (2) Nuevo Parangaricutiro y Quiroga; en Oaxaca (3) San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Itundujia y Santa Cruz Mixtepec; mientras que Veracruz (3) Álamo Temapache, Paso de Ovejas y Tlaltetela. La sede número 20 se ubicará en la comunidad de Tepechitlán, en el estado de Zacatecas.

Con estas acciones, aseguró Mario Delgado Carrillo, se avanza en el objetivo de incrementar la cobertura de Educación Superior al 55 por ciento y la creación de 330 mil nuevos espacios al concluir el mandato de la Presidenta de México.