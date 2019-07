Este es un artículo original de Animal Político. Se reproduce aquí con autorización.

Los abogados del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien actualmente cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por posible lavado de dinero, ya solicitaron a un juez que cite como testigos al expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, entre otros exfuncionarios. ¿Pero qué quieren preguntarles?

Animal Político tuvo acceso a los cuestionarios que los abogados de Lozoya presentaron en el juzgado, junto con la petición para que sean citados como testigos. Esto dentro del juicio de amparo que promovieron desde junio en contra de la primera orden de arresto girada a Lozoya, por la supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita que realizó tras la compra de una planta de fertilizantes.

Se trata de 17 preguntas dirigidas al expresidente de México y 10 más al extitular de Hacienda, pero no son los únicos. Lozoya pretende que también sean interrogados la actual apoderada legal de Pemex, así como exintegrantes de su Consejo de Administración, entre ellos el exdirector de CFE Enrique Ochoa Reza, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, y el exsubsecretario de Hacienda Miguel Messmacher Linartas.

Y es que de acuerdo con la denuncia penal presentada por Pemex en marzo pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), y de la que también Animal Político tiene copia, en la compra presuntamente irregular de una planta de fertilizantes son responsables penalmente no solo el exdirector de Pemex, sino todos los integrantes del Consejo de Administración por acción u omisión.

Actualmente, la Fiscalía General solo ha procedido en contra de Lozoya, y por delitos distintos a los indicados en dicha denuncia.

Javier Coello Trejo, quien encabeza la defensa de Lozoya, había adelantado en una conferencia de prensa que se citaría a declarar a estos funcionarios para que clarifiquen qué conocimiento y participación tuvieron en la compra de la referida planta de fertilizantes, y demostrar así que no se trató de una decisión personal o aislada de Lozoya.

A continuación se presenta un resumen de las preguntas de la defensa de Lozoya a estos exfuncionarios. El juez será quien decida si estas comparecencias son útiles para la demanda de amparo que se está promoviendo, y si autoriza o no que se cite a esos testigos.

Un juez federal rechazó citar a declarar al expresidente de México Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a otros exfuncionarios federales, como lo había solicitado la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dentro del juicio de amparo que promueve por la orden de aprehensión girada en su contra.

El acuerdo en sentido negativo fue publicado hoy en la lista de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, en donde se encuentra radicada la demanda promovida por Lozoya Austin.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juez no aceptó el desahogo de dichos testimonios al considerar que los mismos no tienen relación con el asunto que se juzga y que tiene que ver exclusivamente con la constitucionalidad o no de la orden de aprehensión girada en su contra.

Javier Coello Trejo había adelantado ya esta mañana en entrevista en el noticiero Ciro por la mañana, que si el juez se negaba a citar a los testigos sería una señal d que “se quiere proteger al expresidente y a otros implicados”. Señaló que promoverá una queja en contra de la negativa del juez de citar a los testigos que propusieron.

Se trataría de la segunda queja que la defensa de Lozoya promueve en contra del referido juez de amparo, luego de que ya promovió una primera por la negativa del mismo de concederle copia electrónica de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República inició en contra del exdirector de Pemex por presunto lavado de dinero.

Las preguntas a los exfuncionarios

Enrique Peña Nieto.

Testigo: Enrique Peña Nieto

La defensa propuso al juez que el testimonio del expresidente de México se centre en responder 17 preguntas. Las primeras son sobre su relación con Emilio Lozoya, la fecha en que lo nombró titular de Pemex, y si se reunían periódicamente.

Después el interrogatorio aborda el tema del llamado Pacto por México y se preguntará a Peña Nieto si como parte del mismo se contempló fortalecer la producción de fertilizantes, y si derivado de ello le dio instrucciones a Lozoya para trabajar en esa vía.

Finalmente la defensa quiere cuestionarle al expresidente si conocía a los integrantes y el funcionamiento del Consejo de Administración de Pemex, y si él estaba enterado de la compra de la planta de Agro Nitrogenados de parte de Pemex a la empresa Altos Hornos.

“¿Qué diga si durante su gestión como presidente de México, le dio alguna instrucción a algún servidor público federal para que se llevara a cabo la compra de la Unidad Económica denominada Agro Nitrogenados?”, señala la última pregunta del cuestionario.

Luis Videgaray Caso. Foto: Reuters

Testigo: Luis Videgaray Caso

Al exsecretario de Hacienda los abogados pretenden hacerle 10 preguntas. Al igual que en el caso de Peña, las primeras solo son para que confirme el periodo de su encargo como titular de Hacienda, y si conocía a Lozoya.

Después se le pregunta la forma en la que la Secretaría de Hacienda intervino en la compra de la planta de Agro Nitrogenados, qué dependencia o institución hizo la valuación económica de la misma, y si sabe que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Asegurados (que participó en el avalúo) depende de la dependencia que él encabezaba.

Finalmente se le cuestiona si fue informado de la compra de la planta, si existía alguna partida en el ejercicio 2014 programada específicamente para la compra de la planta, y si le instruyó alguna acción en específico al propio Lozoya.

Testigo: Martha Edith González Acosta

Ella es la actual apoderada legal de Petróleos Mexicanos y fue la responsable de presentar, el pasado 5 de marzo, la denuncia ante la PGR por las compras de las plantas fertilizantes de Fertinal y Agro Nitrogenados, de la cual se desprendió una investigación que derivó en la orden de aprehensión contra Lozoya.

En ese contexto los abogados pretenden que confirme la fecha exacta en que presentó esa denuncia, y sobretodo quién le ordenó que lo hiciera. Y que también detalle qué hechos son los que denunció, y que considera que podrían ser constitutivos de un delito.

Enrique Ochoa Reza. Foto EE: Natalia Gaia

Testigo: Enrique Ochoa Reza

Al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hoy diputado federal del PRI, los abogados de Lozoya pretenden hacerle 11 preguntas, entre ellas las obvias relacionadas con su cargo y si conocía a Lozoya.

Luego el cuestionario se centra en su participación como integrante del Consejo de Administración de Pemex y su asistencia a la sesión extraordinaria que dicho consejo celebró el 17 de diciembre de 2013, en la que se hizo del conocimiento de todos la intención de comprar la planta a Altos Hornos de México.

“Que diga si sabe dónde y quién tomó la decisión de comprar la planta de Agro Nitrogenados; que diga si le consta que Emilio Lozoya promocionó la adquisición de la planta; que diga si el Consejo de Administración de Pemex aprobó o instruyó para que se llevara a cabo la compra; que diga por qué se llevó a cabo la compra por una empresa subsidiaria”, son algunas de las preguntas para Ochoa.

Miguel Messmacher Linares. Foto EE: Eric Lugo

Testigo: Miguel Messmacher Linartas

Messmacher fue subsecretario de Hacienda e integrante del Consejo de Administración de Pemex en el sexenio pasado. A él los abogados de Emilio Lozoya pretenden hacerle 11 preguntas, varias de ellas en cuestiones técnicas y de toma de decisiones como la diferencia entre “acuerdos informativos” y “toma de decisiones”, y si estuvo presente en la sesión del consejo donde se dio a conocer el proyecto de Agro Nitrogenados.

Se le va a preguntar si sabe quiénes intervinieron en la adquisición de ese complejo, si le consta que fue Lozoya el promotor de esta compra, y si todo el procedimiento fue del conocimiento del Consejo y avalado por él mismo.

Testigo: Edgar Torres Garrido

Torres Garrido fue director de Pemex Fertilizantes durante la gestión de Lozoya. Recientemente fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación de 10 años, por irregularidades en su gestión.

Los abogados pretenden que comparezca para que responda sobre su participación en la compra de la planta de fertilizantes, que aclare si era facultad exclusiva de Lozoya decidir si dicha adquisición se realizaba o si se requería aval del Consejo, y que señale si se expuso que con dicha adquisición iba a quedar saldado un litigio por 12 mil millones de pesos, que Pemex tenía abierto con la empresa Altos Hornos de México.

Otros testigos

Además de los personajes antes mencionados, el abogado Javier Coello Trejo propondrá como testigos al menos a seis personas más, entre ellos el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y diversos funcionarios ligados con otras subsidiarias involucradas. Los cuestionamientos en torno a ellos versan sobre el funcionamiento del Consejo de Administración de Pemex y el proceso de compra de la planta.

Pedro Joaquín Coldwell. Foto: Reuters

Acusan a exconsejeros de Pemex

En la denuncia que Pemex interpuso el pasado 5 de marzo por la presunta compra de una planta de fertilizantes a la compañía Fertinal, que le generó pérdidas a la paraestatal, se advierte que el entonces Director General de Pemex, Emilio Lozoya, tenía la obligación de velar por las finanzas de la empresa. Pero no es el único al que se responsabiliza.

En el escrito de la denuncia también se responsabiliza a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex de ser probables responsables – por acción u omisión – del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por lo menos.

Lo anterior ya que, como se describe en el documento, dicho Consejo tuvo conocimiento del plan para adquirir la planta de fertilizantes en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2015, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y de la cual quedó constancia en el Acta de Sesión 900.

A dicha sesión asistieron, entre otros, Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía; José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Economía; María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

De acuerdo con la actual administración de Pemex, la planta de Fertinal adquirida por Pemex en 2015 estaba prácticamente en quiebra y su valor real, ya descontando los pasivos de los activos, era de solo 15 millones de dólares. Pese a ello la administración de Pemex autorizó una operación por más de 635 millones de dólares, generando un severo quebranto para el Estado.

“Los miembros del Consejo de Administración de Pemex serán responsables, no solo administrativa y/o civilmente de los daños y perjuicios que llegaran a causar a Petróleos Mexicanos sus actos, hechos u omisiones, sino incluso penalmente”, señala la denuncia.

Hasta ahora la FGR no ha procedido penalmente en contra de alguno de los exconsejeros de Petróleos Mexicanos.

