Las 10 principales causas de muerte en México al 2024

En México se registraron un total de 818,437 defunciones durante el 2024, de acuerdo con cifras revisadas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

En cuanto a las principales causas de muerte, las enfermedades del corazón encabezaron la lista con 192,563 casos, seguidas por la diabetes mellitus con 112,641 muertes y los tumores malignos con 95,237 casos.

En conjunto, estas tres causas concentran una porción muy significativa del total de defunciones, tanto para hombres como para mujeres.

Entre la lista de principales causas de muerte en México también se observan los decesos provocados por accidentes y la violencia (homicidios); así como otras enfermedades virales, pulmonares y otros padecimientos relacionados con el sistema cerebrovascular.