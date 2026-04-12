Wall Street crea índice de riesgo crediticio

S&P Dow Jones Indices lanzó un nuevo índice de swaps de incumplimiento crediticio vinculado al mercado de crédito privado, lo que brinda a los inversionistas una herramienta para apostar en contra de este sector.

El índice CDX Financials incluye una amplia gama de 25 entidades financieras norteamericanas, entre las que se encuentran bancos, aseguradoras, fondos de inversión inmobiliaria y compañías de desarrollo empresarial.

Los swaps de incumplimiento crediticio son derivados que ofrecen un seguro contra el riesgo de que un emisor de bonos, como una empresa, un banco o el gobierno, no pague a sus acreedores.

Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs, comenzarán a vender los derivados esta semana, y es posible que se sumen más entidades financieras.

Según Counterpoint Research, el fabricante del iPhone, Apple, lideró los envíos mundiales de smartphones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento anual de 5%, a pesar de la caída general de los envíos debido a la escasez de componentes de memoria.

Apple lideró el mercado de smartphones por primera vez en un primer trimestre con una cuota de mercado del 21%, según Counterpoint. La firma atribuyó el crecimiento al posicionamiento de la empresa, su cadena de suministro integrada y su buen desempeño en China.

Los envíos de Samsung disminuyeron 6% anual en el trimestre, lo que le otorgó una cuota de mercado del 20 por ciento. Xiaomi mantuvo su tercer puesto con una cuota del 13%, pero experimentó la mayor caída entre las cinco principales marcas, según el informe.

Lockheed Martin anunció el viernes que el gobierno estadounidense le adjudicó un contrato preliminar de 4,700 millones de dólares para continuar con la producción acelerada del misil interceptor Patriot.

El misil conocido técnicamente como PAC-3 MSE se suma a un acuerdo de siete años con el Departamento de Defensa de EU para triplicar su producción anual, en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas.

El misil Patriot se utiliza en el principal sistema interceptor de largo y medio alcance del ejército estadounidense y constituye la columna vertebral de las defensas aéreas de EU y sus aliados.

Michael Burry, famoso por apostar a la baja en el mercado inmobiliario antes de la crisis financiera de 2008, dijo que "Anthropic le está quitando el pan a Palantir" en una publicación en X que posteriormente eliminó.

Burry anunció por primera vez que había comprado opciones de venta sobre Palantir en otoño de 2025. Estas opciones permiten a los titulares vender acciones a un precio fijo siempre que se vendan antes de una fecha determinada.

En su última publicación en Substack, afirmó que ha mantenido sus opciones de venta sobre Palantir desde entonces y que no tiene previsto venderlas luego de que el presidente Donald Trump publicó un mensaje de respaldo a la empresa en Truth Social el 10 de abril.

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