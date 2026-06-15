Cuando no tienes tiempo, dinero ni claridad

La trampa de esperar el momento perfecto

Existe una narrativa profundamente injusta alrededor del cambio profesional. Se habla constantemente de reinventarse, emprender o comenzar algo nuevo como si las personas contaran con tiempo ilimitado para reflexionar, recursos disponibles para experimentar y la tranquilidad necesaria para asumir riesgos. Sin embargo, la mayoría de quienes hoy enfrentan una transición profesional viven exactamente la realidad opuesta.

Llegan cansados. Con responsabilidades económicas. Con incertidumbre sobre el futuro. Y, en muchos casos, con la sensación de que el mundo cambió más rápido que las reglas bajo las cuales construyeron su carrera.

Lo vemos en profesionistas que dedicaron décadas a una organización y descubren que la experiencia ya no ofrece las mismas garantías de antes. Lo vemos en empresarios que han trabajado durante años bajo un modelo que hoy parece perder efectividad. Lo vemos en personas que saben que algo tiene que cambiar, pero que no encuentran ni el tiempo ni la claridad para pensar qué sigue.

Frente a esa realidad, la recomendación habitual suele ser frustrante. Se les dice que emprendan, que se reinventen, que encuentren nuevas oportunidades o que desarrollen nuevas habilidades. Pero pocas veces se reconoce una verdad incómoda: es muy difícil construir el siguiente capítulo cuando todavía se está intentando sostener el actual.

Por eso muchas personas terminan atrapadas en una especie de parálisis silenciosa. No porque les falte capacidad o talento, sino porque están esperando condiciones que rara vez llegan. Esperan tener más tiempo. Más dinero. Más información. Más certeza. Esperan sentirse listas.

El problema es que la claridad rara vez aparece de esa manera.

Hemos aprendido a pensar que primero debemos saber exactamente hacia dónde vamos y después comenzar a movernos. Sin embargo, la mayoría de las decisiones importantes de la vida profesional se toman sin contar con toda la información. Quien inicia un nuevo proyecto no sabe con certeza cómo responderá el mercado. Quien busca una nueva fuente de ingresos no puede garantizar el resultado. Quien cambia de rumbo profesional difícilmente tiene todas las respuestas antes de empezar.

La incertidumbre no es una excepción dentro de los procesos de cambio. Es su condición natural.

Y quizá ahí se encuentra uno de los errores más costosos que cometemos: intentar eliminar la incertidumbre antes de actuar. Esperar que desaparezcan las dudas para comenzar a movernos. Buscar una certeza que probablemente nunca llegará.

La pregunta correcta no es cómo eliminar la incertidumbre.

La pregunta es cómo navegarla.

Cuando alguien siente que no tiene tiempo, dinero ni claridad, suele concentrarse inmediatamente en lo que le falta. Le falta capital, le falta información, le falta una idea o le falta confianza. Sin embargo, pocas veces se detiene a hacer el ejercicio contrario: identificar qué activos ya posee.

Experiencia técnica, conocimiento de una industria, relaciones profesionales, capacidad comercial, experiencia operativa, liderazgo o conocimiento profundo de determinados problemas son activos reales. El primer paso para construir algo nuevo rara vez consiste en encontrar una idea extraordinaria. Con frecuencia consiste en reconocer el valor económico de lo que ya existe.

El segundo paso tampoco requiere grandes inversiones. Requiere generar información.

Muchas personas pasan meses intentando descubrir cuál es el proyecto correcto cuando podrían comenzar con algo mucho más simple: conversar con potenciales clientes, validar una necesidad, explorar una colaboración o probar una idea a pequeña escala. La claridad rara vez aparece en aislamiento. Aparece cuando interactuamos con la realidad.

Y el tercer paso consiste en reducir el tamaño del riesgo.

No se trata de apostar todo a una sola decisión ni de abandonar impulsivamente lo que hoy genera estabilidad. Se trata de diseñar pequeños experimentos que permitan aprender antes de comprometer recursos mayores. La incertidumbre no desaparece porque pensemos más. Disminuye cuando construimos estructura para gestionarla.

Tal vez por eso las personas y organizaciones que logran transformarse no son necesariamente las que tienen más recursos, más tiempo o mejores condiciones. Con frecuencia son las que aprenden a avanzar aun cuando todavía no tienen todas las respuestas.

Porque al final, el verdadero reto no es esperar el momento perfecto.

Es construir suficiente estructura para seguir avanzando mientras todavía existe incertidumbre.

Después de todo, la incertidumbre no se elimina.

Se estructura.

Mtra. Maribel Núñez Mora F.

Fundadora de El Poder del Riesgo

Directora General de Punto Cero Consultores

elpoderdelriesgo@gmail.com