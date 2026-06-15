Aficionados de Curazao se toman con calma dura derrota, no les empaña su alegría por el Mundial

Los aficionados de Curazao se habrán despertado el lunes aún un poco dolidos por la derrota por 7-1 ante Alemania en su debut en la Copa del Mundo en la víspera, pero el resultado no ha empañado su ánimo ni su alegría por la primera participación de esta pequeña nación insular en una fase final mundialista.

Curazao es el país más pequeño en población y superficie que se ha clasificado para el Mundial y recibió un duro golpe por parte de una selección alemana implacable.

Pero incluso tras la abultada derrota, los aficionados permanecieron en sus asientos y aplaudieron a los jugadores, animando y cantando.

Durante el primer tiempo lograron estar igualados 1-1 con los alemanes, después de que Livano Comenencia marcara el primer gol de la historia de Curazao en un Mundial. Entonces se abrió la veda.

"¡Estoy muy orgulloso porque somos la isla más pequeña, el país más pequeño, y le hemos marcado a Alemania! ¡Estamos muy felices y muy, muy orgullosos!", dijo a Reuters el aficionado Otmar Cornelia.

Otros creen que aparecer en el escenario mundial inspirará a una nueva generación de jugadores en el país, o en la diáspora, a practicar este deporte y soñar con que pueden lograr lo que muchos consideraban altamente improbable.

"Los niños que ven este partido saben perfectamente que el futuro no tiene límites", dijo Sandy Martina tras el partido.

"Me siento honrada, feliz y bendecida; celebro a Curazao. Volvemos a estar en el mapa mundial. Hemos marcado nuestro primer gol en un Mundial. Estoy orgullosa, feliz y esto significa mucho para mí, significa mucho para mi nación", agregó.

Caroline Sluys viajó desde Curazao con su hijo para ver el partido.

"Esto es muy divertido. Es la primera vez que Curazao llega al Mundial y solo somos una pequeña isla de 150,000 habitantes. Es increíble", dijo.

Curazao volverá a jugar el sábado frente a Ecuador en Kansas City. Terminará la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia el 25 de junio.