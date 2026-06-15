Los intocables

La libertad comienza cuando termina la necesidad de agradar a todos. Erich Fromm

Nos gusta o nos disgusta, ser parte de las inconformidades es determinante para el carácter y el desarrollo y crecimiento como personas, a lo largo de la historia del mundo, ahora más globalizado, por los avances tecnológicos, además de la visualización de lo fundamental, esa verdad que nos convence, o la mentira que se estrella irremediablemente en la realidad; da paso a asumir compromisos y retos en el presente.

No todo lo que leemos en las redes sociales, aunque sea tendencia, es lo que sucede en los hechos, porque en fechas recientes la inteligencia artificial hace de las suyas, y la duda se inserta en el ánimo o desánimo de quienes podrían creer al momento o buscar desde el origen de la nota, fotografía o relato.

Todo esto es parte de la sincronía armada desde las oposiciones, sin colores partidistas ni tintes políticos, que están lejos de separarse ambas, tenemos ante nosotros la confusión de las ideas, partiendo entre lo que nos muestra la “derecha”, hasta la “izquierda”, pasando por los centros, que están distantes también de ser certeza.

Adelantadas las campañas políticas, no hay obediencia a las normas establecidas, cada quien muestra sus cartas, fortalezas, pero también debilidades en ese desgaste natural de un discurso sin eco, sin fuerza, sin futuro para ganar más espacios que les permitan ser diferentes ante la indiferencia de las mayorías en otros temas.

Somos recurrentes adoradores de lo novedoso, pero en estos tiempos de violencia, protestas, manifestaciones, incrementos en los precios de todo lo consumible, ya no lo somos tanto, y llegamos a reflexiones necesarias en el abanico de posibilidades para salvar la plana, esa que se posa ante una elección de 2027 muy competida, en las afirmaciones de los contendientes sin pruebas.

Porque cuando se muestran estas, hay silencios prolongados, defensa a ultranza, cero declaraciones de imputados en el papel, pero no en el sistema judicial, que ha dejado de investigar, de declarar, de hacerse notar ante el descontento de esa oposición que acusa sin razones, sin pruebas, dejando dudas y sembrando incertidumbre.

A lo largo de las dos últimas décadas y contando, somos testigos de al menos tres alternancias, en el 2000 cuando el PRI perdió la presidencia de México; los doce años de panismo cuestionado hasta hoy por los morenistas, la vuelta del priismo en el 2012 que no entendió ni aprendió la lección; y el Movimiento de López Obrador, con opiniones divididas ahora en gran parte del país, que desde 2018 ha dado cuenta de aciertos y errores notables no confesados.

No debiera, aunque el hubiera no existe, haber intocables con responsabilidades señaladas puntualmente, y no por la investigación propia, sino por los señalamientos desde el exterior, que se están incrementando y acumulando, mientras se hace mutis de los primeros diez implicados en delitos graves, donde la carga de lo negativo, se verá en las urnas; si la transparencia lo permite.

Estamos a tiempo de vernos inmersos en las correcciones, no en las simulaciones, el pasado jueves y días antes, fuimos violentados en nuestros derechos, al libre tránsito, porque si bien el respeto a la libre manifestación de las ideas es norma jurídica, el respeto al prójimo no se da, cuando la violencia como argumento destruye el encanto de lo que se pretende en los hechos.

Ahora continuará con opiniones divididas una huelga que atenta contra la educación pública, miles y miles de niños y jóvenes en el abandono en pleno cierre de ciclo escolar, donde de por sí cada vez aprenden menos, y en la perspectiva a mediano plazo se prevé menos docentes en las aulas; peor imposible en este México que vaya duele.

Entre líneas

Las intensas lluvias en gran parte del país, nos está mostrando que tan vulnerables somos, pero además lo que hemos dejado de hacer, y la poca cultura de la limpieza para no tirar la basura a las calles; porque una ciudad limpia no es la que más se barre o limpia sus drenajes, sino la que menos se ensucia con todo tipo de desechos, en la inconciencia de no ponerla en su lugar.