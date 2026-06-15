Peso mexicano avanza frente al dólar tras avances de EU e Irán hacia un acuerdo de paz

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local avanza en un mercado animado por el anuncio de un acuerdo ⁠preliminar para terminar con el conflicto entre Estados Unidos e Irán que hizo caer los precios internacionales del petróleo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2036 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2313 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 2.77 centavos o de 0.16 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2182 unidades y un nivel mínimo de 17.1572. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedía 0.24% hasta 99.50 unidades.

El precio del petróleo de referencia estadounidense WTI perdía 4.66% a 81.49 dólar por barril, rondando mínimos de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceministro de ⁠Asuntos Exteriores iraní ⁠anunciaron avances para ⁠alcanzar la paz.

El dólar caía a su vez ante una menor búsqueda de activos refugio y ajustes en las apuestas de inflación y tasas de interés más altas en Estados Unidos. Los activos de riesgo como el peso y otras divisas de la región eran favorecidas por el mejor sentimiento del mercado.

El pacto entre ambas naciones supone el mayor avance hacia la resolución de un conflicto que ha dejado miles de muertos y trastornado los precios en los mercados ⁠energéticos, aunque el futuro del programa nuclear de Teherán quedó pendiente de nuevas negociaciones.

"La moneda local se beneficia del optimismo de los inversionistas, que recuperan el apetito por riesgo ante la reapertura del estrecho de Ormuz. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.12 y 17.28 pesos por dólar, respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero.

"Suponiendo que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firme este viernes, la atención de la semana estará en cómo los bancos centrales enfrentan el legado de mayores precios. Siete bancos centrales del G10 se reúnen esta semana", destacó por su parte ING.