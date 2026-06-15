BBC anuncia recorte masivo de empleos para ahorrar más de 600 millones de dólares en dos años

La cadena de televisión británica BBC ha informado este lunes de que prevé recortar cientos de puestos de trabajo en el marco de una amplia reducción de su plantilla, que podría implicar la pérdida de unos 2,000 empleos, casi uno de cada diez, para ahorrar millones de libras.

Varios de los departamentos de la empresa han recibido directrices para realizar grandes recortes en el marco de los nuevos planes para reducir gastos, lo que podría permitir a la empresa ahorrar hasta unos 500 millones de libras (unos 672 millones de dólares) de cara a los próximos dos años, según ha informad ola propia BBC.

La división de noticias de la BBC será la primera en revelar sus planes para reducir la plantilla. Los equipos de noticias emplean a cerca de una cuarta parte de los más de 20,000 trabajadores de la cadena.

Se espera que el anuncio afecte a programas radiofónicos también, y fuentes cercanas al asunto han advertido de que estos recortes podrían ser perceptibles para los oyentes pero también para los telespectadores.

La mayor parte de los costes de esta división corresponden a personal, por lo que los trabajadores ya se encuentran alerta ante lo que podría constituir un repunte desproporcionado de los despidos frente a las medidas que puedan introducirse en otros departamentos, como el de contenidos.

El director general interino, Rhodri Talfan Davies, no ha descartado la posibilidad de suprimir canales o servicios enteros. "Tenemos que analizarlo todo, y con un presupuesto limitado inevitablemente habrá decisiones importantes y difíciles, pero debemos proceder con cautela", ha declarado en declaraciones a Radio 4.

Está previsto que la empresa ofrezca más detalles durante los próximos meses: "Para la audiencia, la tarea que tenemos por delante durante los próximos tres o cuatro meses es encontrar la manera de implementar estos cambios sin perjudicar los servicios que sabemos que son fundamentales para en radio, televisión e Internet", ha afirmado.

De momento, las negociaciones con el Gobierno británico continúan para abordar el futuro de la cadena y la tasa de licencia a pagar de cara a finales de 2027.