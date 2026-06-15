Directora del FMI descarta desaceleración mundial por el momento; riesgos son elevados

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo el lunes que la economía mundial está resistiendo hasta ahora el impacto de la guerra en Oriente Medio a pesar del repunte de los precios de las materias primas, la aceleración de la inflación y las tensiones en las condiciones financieras, sin que haya aún indicios de una desaceleración mundial.

Georgieva acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero advirtió en una nueva entrada de blog que una intensificación del conflicto y las interrupciones en el suministro suponen un "riesgo claro para el crecimiento mundial".

El FMI publicará una previsión actualizada el 8 de julio. En abril presentó tres escenarios para el crecimiento del PIB mundial en 2026 y 2027, en los que su "escenario adverso" intermedio apuntaba a una desaceleración del crecimiento hasta el 2.5% en 2026 y a una inflación general del 5.4%.

Georgieva afirmó el mes pasado que ese escenario adverso ya se estaba materializando, pero sus últimos comentarios sugieren que el Fondo podría volver a su escenario de referencia, que partía de una guerra con Irán de corta duración y preveía un crecimiento del 3.1% en 2026.

El acuerdo marco supone el mayor avance hacia la resolución de una guerra que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, antes de escalar a un conflicto regional más amplio que ha causado miles de muertos, trastornado los mercados energéticos y avivado los temores de recesión para la economía mundial.

"Tras más de tres meses de guerra en Oriente Medio, la economía mundial parece estar aguantando. Los precios de las materias primas, la inflación y las expectativas al respecto, así como las condiciones financieras, se han visto afectados, pero aún no de una manera que apunte a una desaceleración mundial", escribió.