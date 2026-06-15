El dólar cae a mínimo de 10 días por acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El dólar estadounidense caía de forma generalizada el lunes, tocando un mínimo en diez días frente al euro y la libra esterlina, después de que un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo bajar los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, al tiempo que impulsaba el apetito por el riesgo.

Funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron el domingo que acordaron un marco para un acuerdo destinado a poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, y está previsto que el memorando de entendimiento se firme oficialmente el viernes en Suiza.

"No es solo que Estados Unidos diga que hay un acuerdo, los iraníes también lo dicen. Y los mercados quieren creerlo", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex.

El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0.34% a 99.46, mientras que el euro subía un 0.41% a 1.1616 dólares, su nivel más alto desde el 5 de junio.

La libra esterlina se fortalecía un 0.22% a 1.3435 dólares.

El yen japonés subía un 0.07% frente al dólar, a 160.09 unidades por dólar, pero se mantenía cerca de los niveles que podrían provocar una intervención oficial. En el ámbito de las criptomonedas, el bitcóin ganaba un 4.46%, a 66,815 dólares.

Los principales bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia, darán a conocer sus decisiones sobre las tasas de interés esta semana. Los mercados se centran en si las perspectivas de un acuerdo de paz aliviarán sus preocupaciones sobre la inflación e influirán en la actual trayectoria de endurecimiento de la política monetaria.

El mercado espera que la Fed mantenga las tasas en el rango actual del 3.5%-3.75% el miércoles, pero podría abandonar su sesgo hacia la flexibilización. Los operadores también estarán atentos al tono que adopte el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, en la rueda de prensa posterior al comunicado.

El Banco de Japón tiene previsto subir las tasas de interés al 1%, su nivel más alto en 31 años, en su reunión de dos días que concluye el martes. También se espera que dé señales de su disposición a seguir elevando los costos de financiación para combatir los riesgos de inflación, a pesar del acuerdo de paz.

En tanto, se espera que tanto el Banco de la Reserva de Australia como el Banco de Inglaterra mantengan las tasas sin cambios.