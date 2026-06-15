Autoridades suspenden FIFA Fan Fest en Houston por alerta de inundaciones en Texas

Los organizadores locales suspendieron el popular "Fan Festival" de Houston este lunes debido a una alerta de inundaciones que se prolongará hasta el miércoles, día en que está previsto que se dispute el partido del Grupo K del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo.

El estadio de Houston cuenta con techo y no se espera que el tiempo afecte al partido.

No obstante, el "fan fest" goza de gran popularidad en Houston y alcanzó su aforo máximo de 7,500 personas durante los dos primeros días del torneo.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas y a las recomendaciones de las autoridades de seguridad pública, el FIFA Fan Festival de Houston permanecerá cerrado el lunes 15 de junio", indicó un comunicado del Comité Organizador de Houston.

"Garantizar la seguridad de los aficionados, el personal, los voluntarios y el personal de los servicios de emergencia sigue siendo la máxima prioridad para el Comité Organizador de Houston", agregó.

El comunicado añadió que "esperan dar la bienvenida de nuevo a los aficionados tan pronto como las condiciones lo permitan".

Houston acogió su primer partido el domingo, en el que Alemania derrotó a Curazao por 7-1 en un encuentro que también estuvo precedido por fuertes lluvias.