American Express compra TheFork por 700 millones de dólares y fortalece su negocio gastronómico

American Express ha anunciado la propuesta de adquisición de la plataforma de reservas de restaurantes TheFork a Tripadvisor por 700 millones de dólares en efectivo (602.8 millones de euros), en una operación con la que busca reforzar su presencia en el sector de la restauración en Europa y ampliar su oferta gastronómica para sus clientes.

TheFork es una de las plataformas en Europa para la gestión de reservas en restaurantes, con presencia en 11 países y una red de más de 50,000 establecimientos conectados a través de su aplicación y su web. La compañía ofrece herramientas tanto para consumidores como para restaurantes, facilitando la reserva y la gestión de mesas.

Con esta operación, American Express prevé reforzar su estrategia global en el ámbito de la restauración, en línea con adquisiciones previas como Resy y Tock, con las que busca ampliar su red de restaurantes disponibles para reserva hasta unos 75,000 establecimientos en total.

Según ha señalado la compañía, la integración de TheFork permitiría mejorar el acceso de sus clientes a restaurantes de alta demanda, al tiempo que "impulsa el crecimiento de su negocio internacional", considerado un motor clave de la compañía.

Rafa Márquez, presidente de International Card Services de American Express ha afirmado que la gastronomía es una de las formas "más importantes en las que las personas conectan con nuestra marca", quien ha destacado que la operación permitirá enriquecer el modelo de membresía y ampliar las opciones de descubrimiento y reserva para los usuarios, además de impulsar el crecimiento de los restaurantes asociados.

Por su parte, el consejero delegado de TheFork, Almir Ambeskovic, ha subrayado que la plataforma nació con el objetivo de ayudar a los restaurantes a crecer y facilitar el descubrimiento gastronómico, y ha destacado que, junto a American Express, se abre una oportunidad para "acelerar su misión y ofrecer experiencias más completas a los usuarios".

Fundada en 2007, TheFork proporciona a los restaurantes herramientas para la gestión de reservas, la relación con clientes y la optimización de su actividad.

Tras el cierre de la operación, previsto antes de finales de 2026, la plataforma continuará operando con su actual equipo directivo, aunque contará con el respaldo y el alcance global de American Express.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, incluidas las aprobaciones regulatorias y el proceso de información y consulta con los representantes de los trabajadores.