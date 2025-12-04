Telecomunicaciones fijas, un mercado maduro

La semana anterior, en este espacio compartía el desempeño de la industria de las telecomunicaciones móviles al tercer trimestre de 2025. Hoy hablaremos del mercado de telecomunicaciones fijas (telefonía y banda ancha) y de TV restringida, las cuales ascendieron a 72.7 millones, un incremento anual de 1.5%. Estos datos apuntan a una maduración del mercado y consolidado.

La banda ancha es el motor del segmento, con un avance anual de 4.9% con 29 millones de conexiones, reflejo del continuo despliegue de infraestructura, la ampliación de redes de fibra óptica y la creciente demanda por mayores velocidades de navegación.

En contraste, la telefonía fija tradicional se mantiene estancada con un crecimiento nulo, al alcanzar 27 millones de líneas. A pesar de ello, la provisión a través de plataformas convergentes registra un aumento significativo de 5.7%, demostrando que la contratación empaquetada continúa siendo una vía clave para impulsar la adopción del servicio.

Por otra parte, la tendencia de las suscripciones de TV de paga (16.7 millones) continúa en bajada desde 2021.De acuerdo con CIU, durante el 3er trimestre de 2025, el segmento cayó 6.3%, si bien esta contracción registra una desaceleración marginal respecto del trimestre inmediato anterior, persiste una creciente sustitución hacia alternativas de video por internet y plataformas de streaming.

Por su parte, el desempeño agregado de las UGIs de los servicios fijos refleja dinámicas diferenciadas. Mientras la banda ancha continúa expandiéndose, la telefonía fija se sostiene únicamente gracias a los operadores convergentes y la TV de paga mantiene una tendencia a la baja. Las ofertas empaquetadas se han convertido en el principal factor que impulsa la accesibilidad, al proporcionar valor agregado y economías para los hogares.

Los ingresos fijos y de TV restringida alcanzaron 61.0 mil millones de pesos durante el periodo. El crecimiento anual compuesto del segmento fue de 0.4%, ligeramente por debajo del dinamismo promedio en trimestres previos, lo que evidencia una desaceleración moderada en la expansión de los ingresos del mercado fijo.

Dentro del total, el segmento de TV de paga y servicios convergentes registró un avance anual de 0.7%, una recuperación marginal después de dos trimestres previos de contracción, explicada por la estabilización en la caída en las suscripciones de TV restringida y por las estrategias de empaquetamiento con conectividad y servicios de streaming por suscripción.

Por su parte, el segmento fijo tradicional no registró ninguna variación.

CIU concluye que estos datos confirman una transición estructural dentro del mercado: la banda ancha fija y las ofertas empaquetadas continúan compensando parcialmente la contracción de los servicios tradicionales, mientras que la TV de paga redefine su papel ante un mercado cada vez más propenso hacia el consumo digital de contenidos audiovisuales.

Es así que en un entorno de competencia y sustitución creciente frente a plataformas de streaming y servicios digitales, la innovación comercial y tecnológica resultará determinante para mantener la vigencia de las ofertas fijas. Asimismo, el avance de las redes de fibra óptica y la transición hacia tecnologías más eficientes mantendrán el impulso de la banda ancha en los próximos años, reforzando su posición como el eje del mercado fijo.

Al igual que vimos en el análisis de la semana pasada, el sector se encamina hacia una fase en la que la conectividad, más que un servicio aislado, se convierte en la plataforma habilitadora de actividades económicas, educativas y de entretenimiento, lo que subraya su relevancia estratégica para la inclusión digital y el desarrollo del país.