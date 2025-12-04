Telecom fijas, entre la madurez y la reinvención competitiva

Por momentos pareciera que el segmento de telecomunicaciones fijas se ha vuelto irrelevante porque no solemos usar las líneas fijas como en el pasado, pero lo cierto es que casi la totalidad de nuestras comunicaciones de voz, navegación y streaming móviles se cursan sobre los cableados fijos, cosa que la mayoría de la gente desconoce. Por ello y mucho más, su importancia crucial en la operación integral del sector de las telecomunicaciones en su conjunto.

El desempeño del mercado de telecomunicaciones fijas al tercer trimestre de 2025 (3T-2025) confirma una reiterada realidad: el sector avanza, pero lo hace en un contexto de madurez, desaceleración y transformaciones estructurales.

Las Unidades Generadoras de Ingreso (UGI) alcanzan 72.7 millones, un crecimiento anual de 1.5% que, si bien mantiene el ritmo positivo, revela un mercado cuya expansión depende crecientemente de la banda ancha y de los servicios convergentes, más que de servicios tradicionales.

Este avance moderado muestra una etapa de maduración en la que la conectividad fija se ratifica como infraestructura esencial, al tiempo que enfrenta presiones competitivas, sustitución tecnológica y nuevos hábitos de consumo audiovisual.

Esta madurez genera estabilidad, pero también obliga a los operadores a replantear sus estrategias comerciales, tecnológicas y de empaquetamiento para sostener la relevancia de sus ofertas en un ecosistema crecientemente digital.

Banda ancha: eje del mercado fijo. El motor inequívoco del segmento es la banda ancha fija, que registra 29 millones de accesos al crecer 4.9% anual.

Este dinamismo responde a la acelerada expansión de la fibra óptica y al incremento sostenido en la demanda por mayores velocidades de navegación. La conectividad del hogar se ha convertido en la plataforma operativa de actividades económicas, educativas y recreativas y es el servicio con mayor dinamismo y potencial de crecimiento.

En contraste, la telefonía fija mantiene un estancamiento absoluto, con una contabilidad de 27 millones de líneas, que persiste debido a los empaquetamientos de operadores convergentes.

Por su parte, la TV Restringida continúa en la ruta descendente iniciada en 2021. Con 16.7 millones de suscripciones y una caída anual de 6.3%, el segmento se reconfigura ante la migración de los usuarios hacia plataformas de streaming y el consumo de video por internet, fenómeno eminentemente millennial. Si bien esta contracción se desaceleró marginalmente, el fenómeno estructural permanece: la televisión de paga ya no es el eje del entretenimiento del hogar y su rol se reacomoda dentro de ofertas empaquetadas que incluyen conectividad y acceso a aplicaciones digitales.

Ingresos: señales de un cambio de modelo. Los ingresos fijos y de TV restringida suman 61,000 millones de pesos al 3T-2025, lo que implica un crecimiento anual de apenas 0.4 por ciento. Esto marca una desaceleración frente al comportamiento registrado en periodos previos, reflejo de un mercado en el que el crecimiento de accesos no necesariamente se traduce en un avance proporcional en facturación.

Al inspeccionar el segmento de TV de paga y servicios convergentes se identifica una ligera recuperación con 0.7% anual, impulsada por estrategias comerciales que combinan conectividad con plataformas de streaming. Mientras tanto, el componente de servicios fijos tradicionales permanece prácticamente sin cambio, explicado por la estabilidad del segmento de telefonía y por la presión competitiva de paquetes cada vez más agresivos.

Los ingresos confirman que la monetización ya no reside en servicios tradicionales, sino en combinaciones que integran conectividad, entretenimiento y funcionalidades digitales, configurando una nueva estrategia competitiva.

Prospectiva: conectividad como infraestructura crítica. Lo registrado al 3T-2025 apunta hacia un mediano plazo en el que la banda ancha fija continuará siendo la base del ecosistema digital, sostenida por la continua expansión de fibra óptica y por la reinvención competitiva de los operadores al diferenciarse mediante calidad, velocidad y valor agregado.

La competencia frente a plataformas digitales, la saturación de los segmentos urbanos y la necesidad de llevar infraestructura de última milla a zonas menos rentables serán los principales desafíos.

La conectividad, más que un producto, se consolida como la columna vertebral del desarrollo económico y social. Y es en esa transición que los operadores tendrán que reinventarse para sostener su vigencia en un entorno en el que la demanda evoluciona con mayor velocidad que el propio mercado.