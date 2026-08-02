La japonesa Kuwaki gana el Abierto Británico femenino de golf

La japonesa Shiho Kuwaki ganó este domingo el Abierto Británico femenino de golf, su primer trofeo del Grand Slam, conseguido en un pulso final emocionante ante la alemana Esther Henseleit.

A sus 23 años, la 46ª jugadora mundial es la cuarta golfista japonesa en ganar el Abierto Británico y la segunda en inscribir su nombre de manera consecutiva en esta prueba, después del éxito en 2025 de Miyu Yamashita.

Kuwaki y Henseleit llegaron igualadas este domingo al término del cuarto y último recorrido en el predio de Lytham St Annes, con -5 bajo el par del campo.

Tuvieron que decidir la campeona en un play-off en el hoyo 18º del campo de Lancashire.

Fueron necesarias dos rondas de esta muerte súbita para coronar a la campeona japonesa.

El British Open es el último de los cinco grandes torneos de la LPGA.

La estadounidense Nelly Korda, número uno mundial, ganó los dos primeros (el Chevron en abril en Texas y el US Open en junio en California).

La surcoreana Ryu Hae-Ran se impuso en los dos siguiente (el LPGA Championship a finales de junio en Minnesota y el Evian Championship, dos semanas después en Francia).