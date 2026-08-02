Escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day anticipa el próximo destino del héroe

Advertencia: Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day no solo se convirtió en un fenómeno de taquilla durante su primer fin de semana, también dejó una de las escenas postcréditos más comentadas por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La cuarta película de Tom Holland como Peter Parker concluye con una pista que apunta al siguiente destino del héroe arácnido y alimenta las especulaciones sobre su posible aparición en Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars.

El interés por la cinta también se reflejó en la taquilla. Según datos difundidos por Reuters, Spider-Man: Brand New Day debutó con 927 millones de dólares en la taquilla mundial, incluidos 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame.

¿Qué pasa en la escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day?

Tras salvar Nueva York, Peter Parker parece estar listo para abandonar la Tierra.

La escena postcréditos muestra nuevamente la aplicación creada por Ned Leeds para rastrear la ubicación de Spider-Man. Sin embargo, mientras el mapa comienza a alejarse, queda claro que el superhéroe ya no se encuentra en Nueva York ni siquiera en el planeta.

La secuencia termina con el tradicional mensaje de Marvel: "Spider-Man volverá", aunque sin revelar en qué película ocurrirá su siguiente aparición.

¿Tom Holland aparecerá en Avengers: Doomsday o Secret Wars?

De acuerdo con el análisis de Variety, la escena abre dos posibilidades.

La primera apunta a Avengers: Doomsday, aunque hasta ahora Tom Holland no figura oficialmente en el elenco anunciado para la película, que reunirá a personajes de Avengers, Fantastic Four, X-Men y Thunderbolts para enfrentar al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

La otra opción es Avengers: Secret Wars, prevista para el próximo año. Si Marvel adapta el cómic del mismo nombre, la historia reuniría a héroes de distintos universos en el llamado Battleworld, lo que facilitaría el encuentro entre personajes de diferentes líneas temporales.

Ese escenario también podría abrir la puerta al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes compartieron pantalla con Holland en Spider-Man: No Way Home. El final también deja otra incógnita

Además del misterio sobre el futuro de Spider-Man, la película deja otra pregunta entre los seguidores del personaje.

En los últimos minutos, Peter Parker vuelve a encontrarse con Ned, quien no recuerda quién es debido al hechizo lanzado por Doctor Strange al final de No Way Home.

Sin embargo, tras presentarse nuevamente y repetir el apretón de manos que ambos compartían como amigos, Ned parece recuperar sus recuerdos justo antes de que termine la película.

La escena ha generado teorías entre los fans sobre si MJ, interpretada por Zendaya, también podría recordar eventualmente a Peter.

Spider-Man: Brand New Day conquista la taquilla mundial

El éxito de la película también quedó reflejado en las salas de cine.

Según cifras citadas por Reuters, Spider-Man: Brand New Day alcanzó 927 millones de dólares en ingresos globales durante su primer fin de semana:

355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

572 millones de dólares en mercados internacionales.

China encabezó la recaudación fuera de Norteamérica con 121 millones de dólares.

Con estos resultados, la cinta registró el segundo mayor estreno mundial de todos los tiempos, únicamente detrás de Avengers: Endgame.