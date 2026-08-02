Commodities presentaron incrementos de hasta 9% en julio

Los commodities agrícolas cerraron el julio del presente año con ganancias generalizadas. El incremento en el precio de las materias primas fue por las altas temperaturas y la escasez de lluvias que dañaron los cultivos en Estados Unidos y Europa, sumado a las tensiones geopolíticas en la región del Mar Negro.

El trigo terminó cotizando en 6.38 dólares por bushel, con un avance mensual de 9.86 por ciento. Con dicho resultado, el commodity rompió una racha de dos meses seguidos a la baja, periodo en el que retrocedió 6.89 por ciento.

En este sentido, el trigo acumula un avance de 25.84% en lo que va del año.

El maíz acabó cotizando en 4.41 dólares por bushel, con un incremento mensual de 6.72 por ciento. Con esto, el maíz cortó una racha de dos meses consecutivos a la baja, en los que acumuló un retroceso de 11.19% y anotó su mayor avance mensual desde diciembre del 2024.

Así, el maíz muestra un avance de apenas 0.06% en lo que va del año.

Y en el casi de la soya, concluyó cotizando en 11.71 dólares por bushel, con un alza mensual de 4.84 por ciento.

Así, la soya recortó la pérdida que registró el mes anterior (-5.90%) y ha ganado en seis de los primeros siete meses, acumulando un avance de 13.61% en lo que va del año.

Para los expertos de Banamex, escribieron que en lo que va de 2026, “se ha observado una reconfiguración en los motores del desempeño de materias primas, marcada por la convergencia de un choque de oferta de origen geopolítico y un impulso en la demanda asociada a la inteligencia artificial (IA)”.

Aseveran que en el caso de los fertilizantes y ‘El Niño’ son riesgos al alza para los precios de cereales.

“El impacto sobre los precios sería heterogéneo entre los cereales. Según el informe de mayo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en ese país se espera la peor cosecha de trigo desde 1972 debido al clima seco, que también habría afectado a regiones productoras de Europa, Argentina y Australia”, detallaron.

Para el aumento en los precios del maíz y arroz, mencionaron que, por las caídas de producción del último ciclo agrícola en Estados Unidos y Brasil, aunque este efecto ha sido parcialmente compensado por una mejor cosecha en China e India.

Y para la soya se anticipan menores presiones alcistas, derivadas de la expansión en la superficie sembrada alrededor del mundo en respuesta al uso creciente desde la década de los 2000 de biocombustibles (etanol y biodiésel principalmente).