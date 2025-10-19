Súmate, el origen de María Corina (I)

El nombramiento de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz descolocó a los dogmadictos (adicción a los dogmas).

Se cree que con el consumo abusivo de dogmas se cubre la ignorancia.

María Corina Machado tuvo un activismo temprano en la fundación Súmate, una organización no gubernamental cuyo objetivo era promover la transparencia electoral y la participación democrática. Era el año 2002.

Nunca se imaginaría que su triunfo llegaría un cuarto de siglo después cuando el dictador Nicolás Maduro Moros sería arrollado por los votos favorables a Edmundo González.

Machado comprendió que un gobierno a golpe de nacionalizaciones y de concentración de poder no podía tener un final feliz. A medida que Hugo Chávez acumulaba poder transfiriéndolo a su palacio de Miraflores desde la Asamblea Nacional, el órgano electoral y el de los jueces, María Corina Machado se volvía cada vez más vocal sobre la necesidad de defender los principios democráticos.

El trabajo en Súmate se centró en educar a los ciudadanos sobre sus derechos electorales, capacitar a voluntarios para monitorear elecciones y abogar por la transparencia en el proceso de votación.

El 28 de julio de 2024, es decir, 22 años después de haber fundado Súmate, María Corina Machado llegó a las elecciones con una sobre preparación que solo desde la dictadura se podía subestimar.

El primer reto para Súmate ocurrió en 2004 durante el referéndum revocatorio que contemplaba la Constitución de Hugo Chávez. María Corina Machado recolectó más de 2.4 millones de firmas, las necesarias para activar el referéndum. Chávez se enfureció contra María Corina Machado. Para el chavismo, el esfuerzo de Súmate representaba un desafío directo a su legitimidad, mientras que para la oposición era la oportunidad para destituir a un líder que consideraban cada vez más autoritario.

Era la época de Venezuela Saudita. Los millones de dólares por la venta de petróleo desbordaban las finanzas públicas e inundaban las calles de Caracas de prosperidad.

Las cifras oficiales revelaron que el 58% de los participantes eligieron la permanencia de Chávez en la presidencia. Pero Machado hacía músculo en la sociedad civil prodemocrática.

En 2005, María Corina Machado y varios líderes de Súmate fueron acusados de conspirar para derrocar al gobierno, una acusación que surgió de la aceptación de apoyo financiero por parte de Súmate de la National Endowment for Democracy (NED), una organización con sede en Estados Unidos.

Las batallas legales que rodearon a Súmate fueron un punto de inflexión en el viaje político de María Corina Machado. La llevaron al centro de atención nacional como símbolo de resistencia contra el autoritarismo de Chávez.