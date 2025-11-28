Siempre hay otros: Malabarismos en una renuncia anunciada

“No tardó mucho en presentarse la temporada de retorno”, Juan de la Cabada.

Estamos ante el inicio de otros estropicios en una institución que debe ser la columna vertebral de la impartición de la justicia en México. La ex Procuraduría General de la República convertida en Fiscalía, da salida por la puerta trasera a su primer inquilino, Alejandro Gertz Manero, de controversial desempeño.

No era para menos, en los últimos sesenta días, hemos leído y visto imágenes de casos sui generis, rodeados de múltiples colores partidistas, amagos, confesiones al margen de la normatividad, declaraciones, detenciones, pero sobre todo, un alboroto inusual ante las mañaneras del pueblo.

Olvidemos los sombreros y esa lucha que intentan librar algunos alcaldes en el país, sin las capacitaciones necesarias e indispensables los policías locales, distantes de la preparación que deben tener, hasta para detener a un conductor en estado inconveniente.

La declaración de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum llama poderosamente la atención de los medios de comunicación, que cuestionaron la posible llegada de una carta de renuncia al Senado de la República por parte del ahora ex fiscal Gertz Manero. Ella con total control del momento y de la situación, respondió que hoy viernes se pronunciaba.

Ahora sabemos, por los distractores nocturnos de ayer en los noticiarios y redes sociales, la votación dividida entre quien gobierna y quienes son oposición sin eco en la Cámara Alta, para aceptar un oficio donde lo que se indica es la posibilidad de una embajada en un país vecino, oferta que debe cumplirse, porque en ningún renglón dice que renuncia a la fiscalía.

Todo un tema para analizar, un aliado de Vicente Fox Quezada en la Secretaria de Seguridad en el año 2000 y ahora cercano, se habla de hermandad con López Obrador, para nombrarlo en tan distinguida y al mismo tiempo complicada responsabilidad.

Porque es innegable que hay una serie de carpetas de investigación en curso, y otras más que se han detenido, por órdenes de quien ahora lo esperará Alemania o Reino Unido, mencionan las voces del canto de sirenas que ya no se inmutan.

Llega de encargada del despacho una mujer de todas las confianzas del morenismo, Ernestina Godoy, donde el segundo piso está tardando en aterrizar por el cúmulo de pendientes, no solo para dictar sentencias condenatorias o absolutorias, sino para integrar transparencia en la integración de expedientes, desde los 43 de Ayotzinapa, reabierto como las heridas de sus deudos, hasta el concurso de Miss Universo y las complicidades que deben ventilarse o aclararse.

Quizá un testigo que no debió protegerse está en la mira del expediente de una renuncia que no es, o la huida del elemento clave en el asesinato del alcalde de Uruapan, un Carlos Manzo que no lo dejan descansar, o tal vez una barredora que por arte de magia dejó de hacer ruido, porque se habla que la mano que mece la cuna hoy es el incómodo de Adán Augusto.

Entre líneas

Reconocer que se hace el trabajo es muchas veces necesario, liberadas las carreteras que permanecían bloqueadas en el país, acuerdos que deberá cumplir gobernación, ojalá sean pronto.