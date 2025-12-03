Sheinbaum se reúne con empresarios

La Presidenta de la República formalizó este miércoles su nuevo Consejo de Inversión Nacional para hacer crecer la inversión en México.

La reunión congregó a los empresarios más influyentes del país, entre ellos Carlos Slim, Alejandro Baillères, José Antonio Fernández Garza, José Antonio Chedraui, Carlos Hank, Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez, en un momento en el que el país enfrenta diversas complejidades y retos económicos.

El mensaje entre líneas: recomponer la relación con la iniciativa privada y mostrar una ruta de colaboración.

Sin duda, lo que más llama la atención es que estuviera el saliente presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pero no el entrante, José Medina Mora, quien asume el cargo la semana entrante.

Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, recibió la confirmación de su calificación por parte de Moody’s Ratings, luego de un proceso de revisión que inició en abril y que apuntaba a una posible reducción, lo que implicaba que la empresa podría perder el grado de inversión ante esa agencia calificadora.

De este modo, se mantuvo en Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión para Moody’s, con una perspectiva “estable”, dijo la agencia calificadora neoyorquina en un comunicado. Con ello concluyó el proceso de revisión al considerar que el fideicomiso ha avanzado en su estrategia.

Moody’s también hizo referencia a la escisión de activos industriales hacia Fibra Next, al considerar que fue clave para mejorar la flexibilidad de Fibra Uno y reducir su dependencia del endeudamiento.

Según la agencia, Next ya cuenta con financiamiento asegurado para proyectos y adquisiciones durante varios años y su deuda representará cerca de 37% del total consolidado de Funo tras el canje realizado el 3 de diciembre. Esto permitirá que el portafolio industrial crezca con capital propio y no mediante nuevos pasivos.

OpenAI, la empresa de inteligencia artificial sin fines de lucro respaldada por Microsoft, llegó a un acuerdo para adquirir Neptune, una startup que crea herramientas de monitorización y depuración que las empresas de inteligencia artificial utilizan mientras entrenan modelos. El monto de la operación no fue revelado.

Neptune y OpenAI ya han colaborado en un panel de métricas para ayudar a los equipos que desarrollan modelos de base.

El acuerdo de Neptune con OpenAI aún está sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Neptune dijo que seguirá apoyando a los investigadores de IA con herramientas para monitorizar, depurar y evaluar modelos de vanguardia.

Grupo Financiero Banorte, uno de los tres mayores prestamistas del país, pagará a sus accionistas un dividendo en efectivo de 6.99 pesos por acción el próximo 9 de diciembre.

El banco dijo que el dividendo equivale a un pago total de 19,665,900,571.03 millones pesos (alrededor de 1,077 millones de dólares) y será liquidado contra la entrega del cupón número dos, con recursos equivalentes a 35% de la utilidad neta del ejercicio 2024.

El dividendo significaría un rendimiento de 3.9%, con base en el precio de 177.27 pesos correspondiente al cierre de las acciones de Banorte del 2 de diciembre de 2025.

