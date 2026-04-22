Rumores y relevos

¿Sonaron Las Golondrinas en la sede nacional de Morena? En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a botepronto, Ricardo Monreal Ávila alimentó los rumores que inundaron las redes sociales sobre la renuncia de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján. “¿Ya está confirmado?”, preguntó a sus asesores de prensa. “Ya se despidió de su equipo”, se escuchó del otro lado del corralito.

“El hecho de que pida licencia o renuncie es una decisión personal”, definió el político zacatecano. “Y si así fuera, lamento mucho su salida porque estaba haciendo muy buen trabajo”.

Las versiones apuntaban a un relevo en la cúpula morenista. Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán dejarían sus cargos, tras de completar la tarea de actualizar el padrón partidista, actualmente con 12.2 millones de afiliados y 3 millones de credencializados.

A un mes del arranque de la evaluación que definirá a los 17 coordinadores estatales para la defensa de la transformación, la presidenta y el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional darían un paso lateral, para construir sus proyectos personales. Ambos, con la mira puesta en el 2027.

Los reacomodos en la cúpula morenista impactarían la conformación del gabinete presidencial, de acuerdo con las versiones. La secretaría de las Mujeres está vacante pero no sería la única dependencia que requeriría de un relevo. Al menos otras dos —Bienestar y Turismo— estrenarían titular en breve.

Al cierre de este espacio, Alcalde Luján no había resuelto su futuro en el mediano plazo. En la víspera, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, recibió a la embajadora Francisca Méndez, jefa de la Misión ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Entre éstos, la representación de México ante la Organización Internacional del Trabajo.

La menor de las hijas de Arturo Alcalde y Bertha Luján estaría dispuesta a tomar un año sabático, pero no a mudarse. Y a Europa, menos. ¿Su apuesta? Llegar a San Lázaro en el 2027… ¿y desde allí construir su candidatura para el 2030?

Otros cambios se cocinan en la torre de Plaza Juárez. Además de Ginebra, estarían contemplados ajustes en las embajadas de México en Washington, D.C. y Madrid.

Este carrusel de enroques también afectaría —según las versiones que ayer circularon profusamente— a Nafin y la Consejería Jurídica. La titular de esta última instancia, Estela Damián, habría expresado su interés por la gubernatura de Guerrero, pero en Palacio Nacional le encargarían otras misiones.

Diana Alarcón seguirá entre la capital estadounidense y la Gran Manzana. Además del acompañamiento que brindará al equipo negociador del T-MEC, velará por los integrantes de la familia presidencial —que pronto recibirá a un nuevo integrante—residentes en Estados Unidos.

Efectos secundarios

IRREDENTOS. No obstante el relevo en la cúpula morenista, su contraparte petista mantiene una posición sediciosa que podría poner en riesgo la elección de los nuevos consejeros electorales ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Inicialmente no avaló las quintetas propuestas por el Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política. Para complacer a los aliados, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávila, ofreció que sean dos mujeres y un hombre. Aun así, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán contempló todos los escenarios: en caso de no alcanzar la mayoría calificada, se procedería a la insaculación, el próximo 28 de abril.