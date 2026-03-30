Reviven aberraciones políticas del siglo 20

Varios pensadores europeos, como Jürgen Habermas han denunciado que los extremistas de izquierda y derecha amenazan a la democracia, porque aprovechan el desorden político que cunde en el mundo y parece que revive las aberraciones políticas del siglo 20.

Y no sorprende que en un mundo en el que se debilitan las democracias, los grupos extremistas, de izquierda y derecha, amenacen con revivir lo que el historiador Paul Johnson llamó las dos grandes aberraciones políticas del siglo 20.

Tales aberraciones, dice Johnson, son los fascismos de izquierdas y derechas. Los izquierdistas que dicen: “Nosotros, unos pocos, sabemos más que todos ustedes; mientras los de derecha proclaman: “Nosotros, unos pocos, somos mejores que todos ustedes”.

¿Faltaron operadores al Plan B?

Siempre es refrescante escuchar a inteligencia lúcidas como la de Carlos Zúñiga, quien afirma que el problema del Plan B de la Reforma Electoral no fue falta de consistencia ideológica, sino las fallas de sus operadores políticos al ejecutarlo, pues surgió de una comisión integrada por militantes de Morena.

“El pecado de origen”, afirma, “fue el desprecio a las reformas electorales previas, las cuales se construyeron a partir de acuerdos consensuados entre todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias y, asumir que bastaba el sello presidencial, llegó al Congreso sin trabajo político previo”.

“El Plan B de la Reforma Electoral”, concluye, “se desplomó en San Lázaro al no alcanzar la mayoría calificada y ser bloqueada no sólo por la oposición, también por los aliados de la alianza gobernante”.

Razonable conclusión que subraya que el pecado original del oficialismo fue la bíblica soberbia.

Explotación en taxis por aplicación

Se han hecho públicas denuncias de choferes de las dos principales empresas de taxis por aplicación de las abusivas comisiones que les cobran, las cuales llegan al 55 por ciento de sus ingresos.

A ver que dicen los apoyadores de las empresas de taxis por aplicación que son implacable con sus choferes para cobrarle abusivas comisiones por un servicio que legalmente, dicen ellas, es sólo intermediario entre los usuarios y sus taxistas.

Así el doble rasero con el que las empresas de taxis por aplicación pretenden trato preferencial, pero se niegan a pagar por operar en zonas federales, al mismo tiempo que aumentan sus utilidades, producto de las abusivas comisiones que les cobran a los choferes.

NOTAS EN REMOLINO

Inaceptable que la política humanista del régimen la contradicen las caravanas de venezolanos, haitianos y cubanos que han sido abandonados a la indefensión por la negativa del Gobierno a otorgarles visas para trabajar en México y, en cambio, están amagados de ser regresados a sus países de origen, de donde salieron huyendo … Los 120 carteros de las 69 oficinas de Correos de México en Oaxaca están en huelga porque no tienen equipo suficiente para trabajar. Una víctima más de la insensible austeridad franciscana … En ceremonia en el Panteón de San Fernando, se rindió homenaje a doña Margarita Maza de Juárez, quien como su esposdon Benito Juárez fue mujer de su tiempo … Entristece que por primera vez en siglos no se pudo celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén … Sabia frase de Mario Benedetti: “El futuro no es página en blanco, es una fe de erratas” …