La realidad fija límites a la IV-T

Impensable que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no usara a su favor la concentración del próximo sábado la multitudinaria concentración del próximo sábado para conmemorar que en 2018 llegó al poder la IV-T, pues como fundador de Morena su nombre inevitablemente estará en el discurso presidencial.

Pese a su promesa de apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, su actitud, al proyectar la tóxica la sombra del nogal sobre el Gobierno al buscar crear la percepción de que él debe tutelar al Movimiento.

Pero es irrelevante su grosera interferencia, porque hasta los más duros del lopezobradorismo su saben que “la “revolución de las conciencias”, comprometió su futuro cuando, como Lenin, cenó con el diablo al aceptar ser parte del bloque comercial de América del Norte.

No habrá impunidad, Ernestina Godoy

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, hizo al Senado la promesa de que no habrá impunidad, lo cual significa que ya no habrá investigaciones selectivas, pues dijo que debe recuperarse la confianza.

Tendrá oportunidad de hacerlo, por ejemplo, si procede dar seguimiento en México al caso del empresario Ramón Alejandro Rovirosa, juzgado en una corte estadunidense por contrabando de combustible y robo de crudo a Pemex.

Determinar cómo se integra en México la poderosa red de complicidades políticas y empresariales le permitieron defraudar a Pemex y hacer multimillonario saqueo a la Nación.

Trump está en campaña

Declaró el Presidente estadunidense Donald Trump que es posible que deje caducar al T-MEC y negociar un tratado comercial por separado con México y Canadá-

No es la primera vez que cambia de opinión sobre el acuerdo comercial de América, pues, como se ha reiterado en este espacio, Trump está en campaña y le dice a su clientela electoral lo que en el momento cree conveniente.

Por eso este espacio se atreve a sugerir que ninguna campaña electoral es para corazones débiles, especialmente en la campaña de un genio de la improvisación como el mandatario estadunidense.

NOTAS EN REMOLINO

El Gobierno de la República hace gradual los aumentos al salario mínimo y jornada semanal de 40 horas, pues tal gradualidad le permitirá cumplir con la promesa de que para 2030 los sueldos mínimos de las trabajadores sean suficiente y para comprar el equivalente a 2.5 veces el valor de la canasta básica ... Los críticos advierten que la política laboral alienta la informalidad. Es cierto, pero olvidan que la informalidad, con más del 55 por ciento de los trabajadores, históricamente ha sido válvula de seguridad para mantener la paz social ... En la discusión sobre el affaire de la FGR se olvida que está vacante la consejería jurídica de la Presidencia ... Voltaire dejó esta reflexión siempre vigente: “Es muy peligroso tener razón cuando el Gobierno está equivocado” ...