Prórrogas, alfiles y desencantos

"Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable".

—Voltaire—

A veces es necesario pausar, es importante medir los alcances de lo que se deja de hacer y lo que no se hizo bien; porque estamos ante escenarios diferentes a las tres o cuatro ultimas décadas, donde el poder político y económico en el país, eran parte de un reducido grupo de ambición, corrupción y sobre todo nula transparencia.

Ahora el reclamo se continúa estrellando ante la realidad, los abandonos recurrentes, problemas añejos, falta de obra pública, mantenimientos preventivos y correctivos a las industrias donde el estado sigue siendo el rector, el director de una orquesta que desentona con el presente.

Complicado intentar construir un futuro sin bases sólidas, donde la educación pública es el mayor argumento hoy, ante la crisis de credibilidad en los discursos, de quienes llegaron a un movimiento con fines de lucro, no de transformación; los alfiles no son peones, es en contraste diferente, en análisis nos brinda posibilidades.

Con dos partidos políticos más, que estarán distantes a conservar su registro en la elección intermedia de 2027, toda vez que son parte de esa vorágine de ir más por el presupuesto público, que por una convicción que intente cambiar el curso de la historia de México, ni izquierda ni derecha dirían los clásicos, hay que estar en el centro de la atención y no de la crítica para tener mayores beneficios en posiciones políticas.

Si bien hay más conciencia de la política en todos los ámbitos de la sociedad, también menos oportunidades para las nuevas generaciones de jóvenes, porque hay un secuestro en la asignación y designación de cargos de elección popular, además de permitirnos prórrogas, por los tiempos de un INE distante también de lo que pensamos, dineros de los mexicanos que mal gastan en lo superfluo.

Analizar y entender al territorio, caminar y escuchar, no solo realizar asambleas a modo, más partidos no nos representa mayor democracia, más partidos políticos no nos dan mayor transparencia en la toma de qué sigue, con quienes realizar el desarrollo para que haya crecimiento, nombres y apellidos se vuelven a repetir, ya saben el camino y nos están quedando a deber, porque no es de colores sino de formas y de pensamiento sin la vagancia de estar en el error.

Pareciera que el presupuesto público para el financiamiento es la meta, ahí donde la danza de los millones para satisfacer sus necesidades, porque hoy viven el error, se acostumbran a los placeres del poder y el dinero público, sin ningún tipo de exigencia ni de rendición de cuentas, sino solo recuerde los que han perdido su registro en los últimos años, que dejaron al no aparecer más en una boleta electoral.

Requerimos una gran reforma política y electoral, que nos permita competir en igualdad de condiciones, ciudadanos y políticos, no solo a través de esos filtros de enriquecimiento inexplicable que son los partidos políticos, que se vuelven nichos de poder de unos cuantos, con dinero de nuestros impuestos, ese es el meollo de este asunto.

Tenemos la obligación de hacer los señalamientos puntuales, además de faltar otro que se le negó el registro, que luchará en el juego perverso por ser admitido, ante la notable conversión y chantajes del PT y el Verde Ecologista.

Entre líneas

Una prórroga más, ante el evidente cuestionamiento de para qué el registro de los celulares, cuando lo que hay que hacer es ir al fondo del problema en los aparatos móviles de comunicación; ahí donde saben que es el origen de la extorción y todos los males en contra de la seguridad de los mexicanos de a pie.