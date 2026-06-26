Estados Unidos suspende sanciones contra Venezuela para facilitar operaciones de rescate

El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido durante cuatro meses sanciones económicas contra Venezuela que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate de los dos terremotos que han causado centenares de muertes en el país.

"Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas" hasta el 23 de octubre, según una autorización publicada el jueves por la noche por el Departamento del Tesoro.

Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron el país el miércoles han causado al menos 589 muertos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

Washington sometió a Caracas a un duro paquete de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019, para presionar al exmandatario Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo.

Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos de narcotráfico en la justicia de Nueva York.

Tras el sismo, la ayuda internacional ha comenzado a llegar al país de casi 30 millones de habitantes, cuya economía lleva años en crisis.

Equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya han llegado a Venezuela, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Otros equipos procedentes, entre otros, del Reino Unido, la República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, los Países Bajos, Catar y España se están movilizando, según la misma fuente.