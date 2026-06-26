Barclays rebaja previsiones sobre los precios del Brent para 2026 y 2027

Barclays rebajó el viernes sus previsiones de precios del crudo Brent a 96 dólares por barril para 2026 y a 85 para 2027, frente a los 100 y 88 dólares calculados con antelación, respectivamente, tras un aumento de los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los precios del crudo se encaminan a cerrar la semana a la baja, ya que más petroleros siguen saliendo del estrecho, aliviando las preocupaciones sobre el suministro, a pesar de que el jueves un buque de carga fue alcanzado cerca de Omán.

Los datos del jueves revelaron que los envíos de crudo a través del estrecho aumentaron esta semana hasta alcanzar su nivel más alto desde que comenzó el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán a fines de febrero.

Sin embargo, Barclays señaló que, aunque los flujos sigan volviendo a niveles más normales en los próximos días, es probable que las existencias sigan disminuyendo durante al menos unas semanas más.

Barclays indicó que sus balances apuntan a un déficit en el tercer trimestre de 2026, debido en gran medida al retraso en la recuperación de la producción.

Saudi Aramco reanudó la carga de petróleo en su terminal de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, tras una interrupción de casi cuatro meses, según datos de LSEG.

UBS rebajó el jueves sus previsiones para el Brent a 85 dólares por barril para fines de septiembre y fines de diciembre, desde los 105 y 95 dólares, respectivamente.