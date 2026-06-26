El once ideal en las inversiones

Cada cuatro años, millones de personas se convierten en directores técnicos; todos tienen una opinión sobre cuál es la alineación ideal para ganar un Mundial. Curiosamente, se hace algo muy parecido con las inversiones; ningún equipo ganaría con once delanteros, tampoco con once defensas. Haciendo un símil con las inversiones, un portafolio lleno de riesgo es tan vulnerable como uno lleno de cautela. Los campeones se construyen con equilibrio en toda la cancha y así ocurre con el patrimonio.

En la portería: la liquidez. Nadie compra un boleto para ver jugar al guardameta, sin embargo, cuando llega el momento decisivo, todos esperan que esté ahí. La liquidez cumple exactamente la misma función.

No genera los mayores rendimientos, no suele aparecer en las conversaciones de café, pero siempre respalda ante emergencias. La liquidez nos permite aprovechar oportunidades y evitar vender activos en el peor momento posible. Muchos inversionistas subestiman su importancia hasta que la necesitan.

Los defensas centrales son como la renta fija, no suelen ganar el Balón de Oro, pero en los campeonatos son clave. La renta fija juega ese papel dentro del patrimonio, su función no es deslumbrar, sino aportar estabilidad, reducir volatilidad y proteger el capital en escenarios complejos. Cuando los mercados atraviesan momentos difíciles, es cuando más se aprecia tener una buena defensa.

Laterales: diversificación internacional. El fútbol moderno exige amplitud, los equipos que juegan únicamente por el centro suelen volverse previsibles. En las inversiones ocurre algo parecido; concentrar todo el patrimonio en una sola ciudad, un solo país o una sola moneda aumenta los riesgos.

Los laterales del equipo son la diversificación geográfica y cambiaria. Permiten que el portafolio aproveche oportunidades globales y reduzca la dependencia de un único mercado.

En el mediocampo los multiactivos o multiestrategias. Todo equipo exitoso tiene jugadores que conectan defensa y ataque; en un portafolio, ese papel suele recaer en inversiones diversificadas como fondos globales, fondos multiestrategias y ETFs, que permiten participar en el crecimiento económico mundial sin depender de una sola empresa o sector.

Son los activos que hacen circular el balón, y son la columna vertebral de la estrategia. No siempre llaman la atención, pero hacen funcionar al resto del equipo.

Los extremos serían las megatendencias, son los jugadores capaces de romper un partido. En el mundo de las inversiones, representan las tendencias estructurales de largo plazo tales como la inteligencia artificial, digitalización, infraestructura, electrificación, salud y longevidad.

Son oportunidades que pueden impulsar el crecimiento del patrimonio durante muchos años, aunque también impliquen una mayor volatilidad.

Los delanteros: apuestas de mayor crecimiento. Todo equipo necesita gol, todo portafolio necesita crecimiento. Aquí entran inversiones con mayor potencial de rendimiento, como ciertos mercados emergentes, derivados, capital privado o sectores innovadores. Estos jugadores no pueden estar solos, porque un equipo compuesto únicamente por atacantes puede ser espectacular durante algunos minutos, aunque difícilmente ganará un torneo completo.

Hay una posición que muchas veces se olvida y esa es la del entrenador, y en este caso, hace referencia a la estrategia. Mantiene la disciplina cuando otros pierden la calma, evita cambiar de alineación cada semana y recuerda que los objetivos importan más que los titulares del día. La diferencia entre un aficionado y un campeón ocasionalmente está en los jugadores, regularmente está en las decisiones.

Cuando se observa una final del fútbol, se suele revisar únicamente el resultado pero los equipos campeones no se construyen en noventa minutos, se construyen durante años, al igual que el patrimonio. La pregunta no es cuál será la inversión ganadora del próximo mes, la cuestión es si se está construyendo un equipo capaz de competir durante las próximas décadas porque al final, la diversificación gana campeonatos.

*Investment Counselor, BBVA Banca Patrimonial y Privada