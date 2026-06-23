Entre patos e inscripciones al vapor

La corrupción se alimenta del fanatismo del pueblo. Sócrates

En las mediciones a lo largo de sus responsabilidades, cada aspirante a ocupar el lugar en sus estados para la gubernatura, en un proceso que se adelanta a los tiempos electorales fijados por el INE, tendrá el pulso de hasta dónde puede llegar, con los requisitos por cumplir, las revisiones y hasta las simulaciones de los dos partidos rémoras ante la realidad.

Bien dicen que nunca asistas a una fiesta o reunión a la que no fuiste invitado, sucede lo mismo o peor en la resultante de quienes son enviados por sus madrinas y padrinos políticos, la mayoría para llenar el espacio de atención, focalización de los tiempos y el desvío de los resultados mediocres en más de la mitad de los diecisiete en disputa en 2027.

Han sido meses de intenso golpeteo por el caso Sinaloa, que no deja de ser tema en las mesas de esas charlas de café, pero también de analistas y desde la oposición que continúa impulsando ese debate, donde hasta un pato es parte de una función que en verdad lo dudábamos fuera darse.

Quienes no dudamos de un cambio en las políticas públicas con Morena en el poder presidencial, notamos que hay protagonismos que dañan su imagen, una larga lista de quienes asisten a programas de radio y televisión, pero además quienes transmiten desde sus redes sociales, o andan del tingo al tango como Fernández Noroña, insultando la inteligencia de los indígenas en México.

Por increíble que parezca el asunto de la incursión de agentes estadounidenses en Chihuahua, para realizar un operativo que llevó a la destrucción de un laboratorio clandestino en la fabricación de estupefacientes, ha bajado de decibeles, salvando la plana de la gobernadora, arropada por los panistas, con todo y sus dos ex presidentes de la república criticados con razón.

Las estrategias se vuelven fortalezas infranqueables, cuando se miden los alcances, sobre todo en política que exhibe las debilidades ante el pueblo, ese que se inconforma más en silencio, porque de antemano conoce que hay problemas con los cuales tenemos que lidiar, ante la irresponsabilidad de gobiernos que dejaron hacer, dejaron pasar, con notables casos de corrupción que deben castigarse.

A partir de ayer lunes, la lucha por el poder en los estados donde se elegirán gobiernos estatales 2027-2033, la mayoría de ellos tienen afectos cercanos de los que hoy deciden quien va, quien será simulación y quienes monedas de cambio; pero también los hay en esa oposición que no logra ponerse de acuerdo para ir en coalición, por los intereses y los dineros en las asignaciones y designaciones de tantos y tantos cargos de elección popular en disputa, primero en el papel de una oficina partidista o un domicilio político.

Cada partido busca la manera de hacerse fuerte para esa contienda que, por supuesto será de pronósticos reservados en algunos estados, donde ha disminuido de manera considerable la aceptación por las decisiones y la falta de obras para sus habitantes, porque en seis años el desgaste es público y notorio, no escapa de ser motivo hasta de memes, pero basados en realidades que desnudan gastos ostentosos, y cambios y recambios que no llevan a ninguna parte.

El desfile de suspirantes por el poder en MORENA que ha iniciado, al menos tiene al ser comparado con la anterior dirigencia en relevo, por los motivos que usted ha considerado lectora, lector, dentro de ese abanico de fotografías al por mayor, entrevistas, con las renuncias previas que son criticadas por dejar los cargos poco menos de un año antes, cuando la rendición de cuentas debe ser de principio a fin y no antes.

Entre líneas

Hay que comunicar de manera transparente los recursos públicos, sobre todo los aportados en materia educativa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara al expresar que los 800 millones para Oaxaca, son para escuelas, plazas docentes y necesidades educativas; lo cual deja sentir la respuesta positiva de su gobierno a un pendiente menos.