París postergará la Marcha del Orgullo LGTB+ por la ola de calor

Las altas temperaturas obligaron a postergar este fin de semana la Marcha del Orgullo LGTB+ y un popular festival de música en París, a pedido de las autoridades para evitar aumentar la presión sobre los hospitales.

La mayor parte de Francia atraviesa esta semana una intensa y prolongada ola de calor con temperaturas que rondan los 40º C y, según el servicio de meteorología Météo France, debería continuar el fin de semana en buena parte del país.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, pidió anular grandes eventos previstos el fin de semana como la Marcha del Orgullo, el festival de música Solidays y un encuentro de atletismo, so pena de prohibirlos "por decreto".

"La ola de calor excepcional" que dura desde el 21 de junio "pone a prueba a los servicios de emergencia y a los centros de salud", defendió la prefectura.

La copresidenta de la asociación Inter-LGTB, Anouk Veyret, confirmó a AFP que anulaban la gran cita anual de este colectivo en París prevista el sábado y que estaban estudiando postergarla a septiembre.

Los organizadores de Solidays anunciaron por su parte a los voluntarios la anulación de este festival de música, que durante tres días debía reunir a unas 200,000 personas en París.

"Una muy mala noticia", dijo la asociación organizadora Solidarité Sida, que perderá unos tres millones de euros (3.4 millones de dólares) de recaudación que suelen utilizar para programas de lucha contra esta enfermedad.

Sin embargo, la Federación Francesa de Atletismo (FFA) anunció el mantenimiento del evento, en el que deben participar estrellas como el garrochista sueco Armand Duplantis, pero con un "formato adaptado" y tras un acuerdo con la prefectura.

El prefecto de policía también prohibió el consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes, como ya hicieron el domingo pasado durante la popular Fiesta de la Música.

Estas medidas buscan reducir la presión sobre los servicios de urgencias y los hospitales de la capital en esta ola de calor que recuerda a la de 2003, que dejó casi 15,000 muertos en Francia.

Las urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, uno de los principales de París, están sometidas a una fuerte presión, advirtió el viernes el jefe de servicio Philippe Juvin, describiendo una situación "extremadamente grave".

El ministerio francés de Salud expresó también su preocupación por las "muertes a domicilio" tras varios días de calor extremo, aunque no dio cifras.

Al menos 55 personas fallecieron por su parte ahogadas, en gran parte en lugares de baño no autorizados, según las autoridades.