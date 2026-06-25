Campeche, al margen del patrocinio político familiar

El sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Paolo Freire

No nos deja un lugar a las dudas, la maldad que se dibuja en suelo campechano, ante la mezquina política de trepadores de ocasión, sin vocación de servicio, en esa búsqueda del poder en la gubernatura, y la concesión de posiciones en partidos remoras como el PT y el Verde, con la anuencia de una gobernadora como Layda Sansores, rebasada entre comillas por quienes pretenden ser más de lo mismo.

El pasado condena la actitud y el discurso, nadie le cree que su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien ha reconocido públicamente que ayudó en sus casi cinco años de administración de los recursos, porque es el arrepentimiento es moneda de cambio una vez más.

Incertidumbre porque Morena en la entidad que ha sido marginada de las ganancias del petróleo por su exportación, y no se hace nada para revertirlo, ha entrado en una semana de traiciones, lejos de la unidad que hubo en el pronunciamiento a favor de un candidato de unidad para la defensa de 4T en Campeche, y el supuesto desmarque de la ya renunciada secretaria de gobierno, que también fue simulación.

Son más de la mitad de las gubernaturas y no es un asunto menor, donde la encuesta final tendrá que pasar, literalmente hablando, en el análisis político; la aduana de palacio nacional, un listado que tendrá de todo, jaloneos en los grupos al interior de Morena, y la constante; salvaguardar lo más posible la continuidad del movimiento.

Pablo Gutiérrez Lazarus ya es nota nacional, ante su no inscripción de manera presencial el lunes pasado, cuando le tocaba el turno por la convocatoria adelantada a los tiempos que marca el INE, pero ese es otro cantar; ahora es saber si en los días por cumplirse el plazo, da muestras de ese convencimiento que es lo mejor ir por la guinda que por otros colores.

Sus números son notables en esta tercera incursión en la competencia electoral, triunfos con amplios márgenes en las urnas, donde el más cercano competidor no tiene en Campeche ni nombre ni apellidos de quien pueda bajarlo; pero el sobrino, el desconocido y el chilango, además de las mismas de siempre, que van por la comodidad de posiciones de privilegio con la complacencia de la tía.

A la baja en las tendencias por la pésima administración estatal, uno de los peores gobiernos que recordemos, dejando en la pobreza a más campechanos, renuncias a su llegada en todas las dependencias estatales, para imponer a sus incondicionales que trajo de la alcaldía Álvaro Obregón, donde también hubo derroche en tiendas con dineros de dudosa procedencia, porque se asegura en publicaciones, que hasta el senado fue testigo de los excesos de quien heredó una amplia fortuna desde el poder de las aguas mansas.

La mentira es su mayor argumento, con un bufón que los martes deleita a una reducida audiencia, servidumbre de paso que lo mismo sirvió al priismo en su momento; enrarecido panorama para el gobierno 2027-2033 para quienes viven en Campeche y hasta quienes han pensado con retornar, porque las oportunidades y los dineros han servido para enriquecer a un reducido número de “servidores”, a un sexenio de errores, yerros, corrupción y hasta atentados contra la libertad de expresión.

El aplauso de seguirá dando, hasta la última quincena en nómina, como en la casona de la colonia del valle, oficina exclusiva de la representación del gobierno de Layda Sansores, no de Campeche, donde desde el representante de baja california, hasta los choferes, formaron parte de la Álvaro Obregón con todo y escalera eléctrica en desuso ya, por cierto.

Entre líneas

Dos terremotos en Venezuela, tiroteos en los Estados Unidos, violencia constante en Medio Oriente, la guerra entre Ucrania y Rusia sin pausa; el mundo convulsiona en todos los sentidos posibles, Cuba hacia la derecha, Colombia y Perú por esos rumbos, ante una cruenta realidad de caídos y definiciones al margen de la sobrevivencia.