Cáncer de próstata: la importancia de detectarlo a tiempo

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en los hombres y representa una de las principales causas de muerte por cáncer en la población masculina mexicana.

A pesar de su alta incidencia, sigue siendo una enfermedad rodeada de desinformación, mitos y resistencia a la prevención.

Su principal característica es que puede desarrollarse durante años sin causar síntomas evidentes, lo que explica por qué una gran proporción de los pacientes recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación disminuyen considerablemente, indica el Dr. Fernando Miguel Bolio Laviada, urólogo del Centro Médico ABC.

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¿Qué es el cáncer de próstata y cómo se origina?

La próstata es una glándula masculina ubicada debajo de la vejiga encargada de producir el líquido seminal. El cáncer se origina cuando las células de este órgano sufren alteraciones genéticas que provocan su multiplicación descontrolada, formando tumores con capacidad de invadir tejidos cercanos o propagarse a otras partes del cuerpo.

En México, este panorama es crítico: cada año se diagnostican unos 25,000 nuevos casos y mueren cerca de 7,500 hombres debido, principalmente, a que el 70% se detecta en etapas avanzadas.

Uno de los mayores desafíos de esta enfermedad es su naturaleza silenciosa, ya que suele evolucionar lentamente y sin síntomas en sus fases iniciales. Esto genera la falsa percepción de que la ausencia de dolor equivale a una buena salud prostática, convirtiéndose en el principal obstáculo para el diagnóstico oportuno. Modificar esta realidad es vital, pues cuando el cáncer de próstata se detecta a tiempo, las probabilidades de control o curación superan el 90%.

Síntomas y señales de alerta

Durante años, el cáncer de próstata puede ser asintomático. Las primeras molestias aparecen cuando el tumor comprime la uretra, provocando alteraciones urinarias como el aumento en la frecuencia (sobre todo nocturna), dificultad para iniciar la micción, chorro débil o intermitente y sensación de vaciamiento incompleto. Es importante recalcar que estos síntomas también se pueden deber a otras condiciones relacionadas al envejecimiento, como la hiperplasia prostática benigna o la prostatitis, y no necesariamente son sinónimos de cáncer, por lo que es importante recibir una valoración especializada.

Pero, cuando el cáncer de próstata llega a etapas avanzadas, pueden sumarse disfunción eréctil, sangre en orina o semen y dolor óseo en pelvis o cadera, señal de una posible metástasis.

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El principal factor de riesgo para desarrollar esta neoplasia es la edad, incrementándose significativamente después de los 50 años. El peligro también se duplica si existen antecedentes familiares directos (padre o hermanos) o mutaciones genéticas específicas como en los genes BRCA1 y BRCA2. Asimismo, el estilo de vida influye, como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y una dieta alta en grasas saturadas y carnes rojas que crean un entorno metabólico que favorece la agresividad de los tumores.

Dado que la enfermedad es silenciosa al inicio, las revisiones periódicas son la mejor herramienta para reducir la mortalidad. Las guías internacionales recomiendan iniciar las evaluaciones preventivas a los 45 años en hombres sin factores de riesgo, y adelantarlas a los 40 años para aquellos con antecedentes familiares directos o susceptibilidad genética.

Herramientas clave para la detección temprana

La detección oportuna combina dos estudios complementarios: la prueba de sangre del Antígeno Prostático Específico (PSA) y el tacto rectal, comenta el Dr. Bolio.

El PSA mide una proteína prostática cuyos niveles elevados exigen contextualización, pues no siempre indican malignidad. Por su parte, el tacto rectal permite palpar anomalías físicas o zonas endurecidas que el análisis de sangre podría omitir.

La realidad es que la mejor forma de llegar a un diagnóstico acertado siempre es utilizar los dos métodos de manera complementaria y no quedarse con uno sólo, ya que esto da espacio a diagnósticos erróneos.

El problema es que, a pesar de su relevancia diagnóstica, el tacto rectal aún enfrenta prejuicios culturales que retrasan la atención médica. Superar este estigma es crucial, ya que se trata de una exploración breve, indolora y decisiva para identificar la enfermedad en una etapa curable.

Ante sospechas por PSA elevado o anomalías físicas, el médico suele sugerir la realización de una Resonancia Magnética Multiparamétrica (RMM).

Pero, para llegar a un diagnóstico absoluto, después de que los otros estudios guíen a la sospecha, se procede a una biopsia de próstata, mediante una biopsia por fusión que actualmente es la técnica más avanzada. Este procedimiento permite al médico dirigir las agujas de manera milimétrica para obtener la mayor precisión posible en las zonas sospechosas, incrementando notablemente el éxito diagnóstico, disminuyendo las complicaciones y evitando la necesidad de repetir el procedimiento.

Confirmada la presencia de células tumorales, se evalúa su agresividad, generalmente a través de la Escala de Gleason, donde puntuaciones bajas indican un crecimiento lento y valores altos alertan sobre un avance agresivo. Paralelamente, se determina el estadio clínico: las etapas I y II corresponden a tumores localizados en la glándula; la etapa III señala invasión a tejidos vecinos; y la etapa IV define la enfermedad metastásica, donde el cáncer ha migrado a otros órganos o, más frecuentemente, al sistema óseo.

Opciones de tratamiento y abordaje integral

La elección del tratamiento busca equilibrar el control del tumor con la preservación de la calidad de vida. En casos de bajo riesgo y localizados, la vigilancia activa permite monitorear la evolución del cáncer mediante estudios periódicos, evitando intervenciones innecesarias.

Cuando se requiere un tratamiento definitivo, la cirugía robótica destaca como una opción mínimamente invasiva de alta precisión que acelera la recuperación, mientras que la radioterapia moderna logra dirigir dosis óptimas al tumor protegiendo el tejido sano circundante.

En etapas avanzadas o metastásicas, el enfoque se traslada a tratamientos paliativos, esto significa que no se puede curar la enfermedad, pero se buscará mejorar la calidad de vida de la persona, y aliviar el sufrimiento que se puede desarrollar.

Hoy en día, existen múltiples herramienta y terapias como la medicina de precisión, terapias dirigidas e inmunoterapia, que ayudan a tener un tratamiento más efectivo.

Sin importar la etapa del cáncer de próstata, se requiere de atención multidisciplinaria, con la participación de urología, oncología, psicología, nutrición y rehabilitación del suelo pélvico para, en unos casos evitar su progresión y, en otros, mitigar secuelas como la incontinencia o la disfunción eréctil o la muerte, indica el Dr. Bolio.

En conclusión, el cáncer de próstata es altamente tratable si se detecta a tiempo; la ausencia de síntomas no es sinónimo de salud, por lo que romper estigmas y acudir a revisiones preventivas es fundamental. Si buscas un diagnóstico preciso o requieres un manejo especializado con tecnología de vanguardia y un equipo multidisciplinario, acércate al Centro de Cáncer del Centro Médico ABC para recibir la orientación y atención médica adecuadas.