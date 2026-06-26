¿Cómo aprovechar mejor tu Infonavit?

El Infonavit es una prestación valiosa que pocas personas usan con estrategia. A lo largo de mi vida profesional, he coincidido con muchos compañeros que compraron una casa o departamento con crédito hipotecario, pero no pensaron en aprovechar algún esquema con Infonavit, que les habría beneficiado mucho.

Por otro lado, también conocí a personas que usaron su crédito en una vivienda que terminó abandonada, por pura desinformación. Los convencieron de que si no “sacaban” su dinero de Infonavit de esa manera, terminarían perdiéndolo, lo cual es completamente falso. Es la parte mala de las redes sociales: mucha gente sigue el ruido de moda sin investigar ni cuestionar.

El Infonavit combina ahorro para vivienda y retiro. La empresa donde laboras hace aportaciones equivalentes al 5% de tu salario base de cotización (con tope) que se acumula en tu Subcuenta de Vivienda y que crece con rendimientos acreditados por el propio instituto.

Hace muchos años, yo aproveché mi crédito Infonavit y me sirvió para comprar casa bajo un esquema Cofinavit. Yo había pagado 30% del precio como enganche. Usé el saldo de mi subcuenta de vivienda, el Infonavit me prestó un monto pequeño (en ese tiempo era bastante limitado, hoy es mayor). El banco aportó la cantidad importante.

Los dos créditos los terminé de pagar en un poco más de 6 años, porque aproveché ingresos extraordinarios como bonos, aguinaldo y prima vacacional para hacer aportaciones anticipadas. Eso me ahorró un montón de intereses.

De hecho, hoy tengo un saldo acumulado en mi Subcuenta de Vivienda mayor al que tenía cuando compré casa, porque se fue constituyendo nuevamente con aportaciones patronales subsecuentes y los rendimientos generados. Ese saldo se muestra en el estado de cuenta de mi Afore y podré disponer de él al momento de pensionarme, conforme a la Ley.

¿Cómo se puede usar ese ahorro para vivienda? Hay tres vías principales y aquí es donde entra la estrategia:

1. El crédito Infonavit

Este es ideal para personas de bajos ingresos, porque las tasas de interés, para ellos, son menores (el rango va desde 3.69% hasta 10.45%). El Instituto presta hasta $2,935,002.35 pesos (según la capacidad de pago) y se puede utilizar para comprar o construir una casa.

El plazo del crédito puede ir entre 1 y 30 años, con una salvedad: la suma de tu edad más el plazo no puede superar 70 en hombres y 75 en mujeres.

Mucha gente no sabe que también se puede usar el crédito Infonavit, incluyendo el saldo de la subcuenta de vivienda, para pagar una hipoteca que uno tiene con el banco.

De hecho, si lo que debes al banco es menos de lo que tienes en la subcuenta de vivienda, se usa ese saldo y el Infonavit estructura un crédito muy pequeño por un monto de 3 UMA ($10,698.67 pesos) para pagar los gastos de la operación. Este pequeño crédito ya no queda garantizado por la casa, sino por el remanente que quede en tu Subcuenta de Vivienda. Mucha gente no aprovecha esta oportunidad para liquidar su hipoteca y quedar libre de esa deuda, por desconocimiento.

2. Crédito Cofinavit

Este es un esquema en cofinanciamiento con otra institución financiera. Eso significa, en palabras simples, que contratas dos créditos separados sobre el mismo inmueble: uno con la institución financiera y otro con el Infonavit. Ambas tienen sus propios requisitos que hay que cumplir.

Bajo este esquema, Infonavit presta hasta $1,159,022.80 pesos a una tasa fija de 10.45% (aquí no hay tasas diferenciadas por nivel salarial).

La institución financiera con la que contratas tiene sus propias condiciones financieras y el crédito se tramita a través de esta (primero debes verificar tu puntaje y que cumplas con las condiciones de Infonavit).

En estos dos primeros casos se utiliza íntegramente el saldo de tu subcuenta de vivienda.

3. Apoyo Infonavit

Este es un esquema que la gente no aprovecha como debería. Si vas a contratar una hipoteca pero no quieres usar Infonavit en un crédito directo o Cofinavit, entonces usa tu Apoyo Infonavit. No te cuesta nada y en cambio te da un beneficio importante: las aportaciones de tu patrón se van directamente como pago adicional, anticipado, de tu crédito hipotecario. Eso te puede ahorrar un montón de intereses y reducir el plazo total.

Además, en caso de pérdida de empleo, el saldo de tu subcuenta de vivienda queda como garantía de pago de las mensualidades. Usualmente el crédito de una institución financiera incluye un seguro de desempleo, pero si ese se agota y aún no tienes ingresos, tienes ese respaldo alterno de pago.

Muchas veces es posible añadir el Apoyo Infonavit a un crédito existente. Para mí vale mucho la pena.