El poder de las palabras

Y sin embargo la vida sigue. Rachid Benzine

Nada sucede por casualidad, hemos escuchado infinidad de veces, en charlas coloquiales, para ajustar las coincidencias, pero también para aplicar las notables diferencias en un mundo que nos asusta de pronto, pero también que deja de sorprendernos porque hay ilusiones ópticas aplicables, porque nada es para siempre.

Así vamos transitando entre no pocos distractores mediáticos, políticos los más, en una economía alicaída en varios estados del país, pero sobre todo municipios, donde no hay lugar para una tregua, con las alertas encendidas de los sectores productivos, empresarios de las localidades con un temor fundado por la incertidumbre.

Estamos nuevamente ante una elección federal, que lejos de preocuparnos, tendríamos que ocuparnos en el conocimiento no superficial, sino profundo de los actores del reparto, esas y esos que están inmersos hoy en decisiones importantes, apuntarse o no, inscribirse para aparecer no solo en la boleta electoral de 2027, sino sentirse con las fortalezas en el uso del poder de las palabras, para ese convencimiento, no al vapor, sino en lo sustantivo de las cosas y las personas.

Las intermedias en México siempre sufren más allá de las observaciones al margen, de la falta de capacidad para convencer al que vota, los números son datos duros y de una rudeza poco convencional, en los más recientes sexenios, no se refrendan los triunfos con los totales sobresalientes, en las presidenciales.

Algo sucede que no hemos analizado del todo, el poco o nulo interés radica en quienes son, que han hecho de trabajo de campo, no en las oficinas con aire acondicionado en los estados del norte y del sur sureste del país, sobre todo, en la focalización de las cargadas y los desencantos, y los posibles relevos con compromisos de sus predecesores.

No es un asunto menor lo que será la nueva configuración de la cámara de diputados, que no alcanzaron a ponerse de acuerdo en la actual legislatura federal, ni en las dos anteriores, con mayoría morenista, por cierto, para la reforme que elimine, una parte de las posiciones plurinominales de los partidos políticos y sus dirigentes, estos últimos vía selección a discreción.

Los mexicanos no estamos del todo distraídos con el mundial de futbol, solo con trece partidos en suelo azteca, nada si tomamos en consideración que son en total 104 para la gran final, miramos el televisor los más, porque solo los pudientes asisten a los estadios por los altos costos de las entradas.

Tenemos ante nosotros muchas interrogantes, en nuestro caso Campeche muy enredado, cuestionado, enrarecido, con discusiones estériles y traiciones que se asoman sin llegar al cuarto piso, a ras se nota la simulación y el desenfado, porque hay un juego perverso por la sucesión, y quienes tienen amplias posibilidades de ganar de acuerdo a sondeos previos, dudan de los apoyos políticos en público.

Así deben estar los 30 congresos locales que se van a renovar también, faltarán los mismos de siempre, porque la capacidad de gestión, los conocimientos, y las problemáticas desatendidas por años, están en la sociedad civil, cuyos mecanismos para contender están muy lejos de invitar a la consecución de las firmas necesarias.

No hay mayor poder que el que se siente en el ejercicio del mismo, para hacer coincidir las palabras con los hechos, los argumentos con los objetivos, porque hay muchas heridas abiertas, hay poca esperanza y además nula memoria del México que estamos dejando de construir, donde la razón se imponga, y no el delirio de la ambición.

Entre líneas

Hoy juega México su tercer partido contra un país del que se desconoce sus alcances en materia de futbol, más allá de los videos que se tengan para ser observados y analizados por el conservador entrenador nacional. Lo que es un hecho es que es un país eminentemente turístico, muy lejos el nuestro de ello.