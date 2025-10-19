Plata recaba 250 mdd

Plata, una fintech mexicana que recibió la autorización para operar como banco en México, dijo que recibió una inyección de 250 millones de dólares en una ronda de inversión global, con lo que logró duplicar su valor hasta 3,100 millones de dólares a seis meses de concluir su ronda serie A.

La empresa dijo que en esta nueva ronda de financiamiento consiguió el respaldo de TelevisaUnivision, la mayor cadena de contenido de entretenimiento en español a nivel mundial, con lo que fortalece la alianza iniciada en 2024 con su campaña de marca.

La ronda fue liderada por Kora y contó con la participación de Moore Strategic Ventures, Audeo Ventures, Spice Expeditions, Hedosophia y de diversos family offices estadounidenses y europeos.

La administradora inmobiliaria Fibra Next dijo que su asamblea de tenedores aprobó por unanimidad de los votos emitidos la adquisición de tres inmuebles en desarrollo en las ciudades de Toluca, Querétaro y Cancún, como parte de su estrategia de crecimiento que implica seguir expandiéndose en el corto plazo.

El monto total que se aprobó para la transacción es de 7,405 millones de pesos (unos 400 millones de dólares), considerando un precio de compra de 5,000 millones de pesos y una inversión de capital adicional de 2,405 millones para terminar el desarrollo dentro del vehículo de inversión.

Según información de Fibra Next, la tasa de capitalización (Cap Rate) promedio de la inversión es de 10.25%, aunque los activos incluyen una porción de área bruta rentable estabilizada que se estaría adquiriendo a un Cap Rate promedio de 7.75 por ciento.

El grupo francés de lujo Kering, propietario de la marca de moda Gucci, está a punto de vender su división de belleza a L’Oréal. La operación rondaría los 4,000 millones de dólares.

L’Oréal, la mayor empresa de cosmética y belleza del mundo, adquiriría la marca de fragancias Creed y los derechos para desarrollar productos de belleza relacionados con las marcas de moda de Kering, como Bottega Veneta, Balenciaga y McQueen.

Kering, controlada por la familia francesa Pinault, lanzó su división de belleza en 2023, cuando adquirió la marca de fragancias de alta gama Creed por 3,500 millones de euros (4,000 millones de dólares) en efectivo.

NVIDIA y TSMC presentaron su primera oblea fabricada en Estados Unidos, que eventualmente se convertirá en chips Blackwell para usos de inteligencia artificial.

Esta medida es uno de los primeros resultados de la iniciativa de la administración Trump para desarrollar tecnología de IA en Estados Unidos.

