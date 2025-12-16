Pedro Sánchez y el dictador Maduro

El presidente de España Pedro Sánchez se encuentra sorteando el fango denso de la corrupción que cada tercer día aparece en su camino. Los dos secretarios generales del PSOE que han gravitado alrededor de su figura se encuentran imputados y han pasado por la cárcel: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Ábalos permanece tras las rejas por representar para la justicia un peligro de fuga al estar implicado en el negocio de los cubrebocas durante la pandemia. Él y su asesor Koldo García son dos vértices de un triángulo corruptor: en el otro vértice se encuentra el empresario y comisionista Víctor Aldama. Este es uno de los muchos casos de corrupción que acechan a Sánchez.

José Luis Ábalos fue ministro de Transportes. Su paso dejó huellas de corrupción y vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro. Ábalos y Sánchez violaron leyes comunitarias de la Unión Europea la noche que el primero recibió en el aeropuerto de Barajas a una de las represoras del régimen venezolano: Delcy Rodríguez.

Otro amigo cercano de Pedro Sánchez está implicado en ayudar a blanquear la dictadura de Maduro: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El 20 de enero de 2020 Ábalos se trasladó a Barajas para recibir a la represora Rodríguez sabiendo que la Unión Europea había sancionado al régimen, y Delcy no tenía permitido viajar a ninguno de los 27 países comunitarios.

El “caso Plus Ultra” involucra a Zapatero y al gobierno de Sánchez. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) allanó la sede de la empresa aérea Plus Ultra en Madrid y arrestó a dos de sus altos cargos: Julio Martínez y Roberto Roselli, además del empresario Julio Martínez (homónimo), que fue cliente de la empresa de las hijas del expresidente Zapatero.

El Ministerio Público cree que los 53 millones de euros que el Gobierno inyectó a Plus Ultra en marzo de 2021 se utilizaron para blanquear dinero de Venezuela.

La Fiscalía cree que funcionarios venezolanos “malversaron dinero procedente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, un programa de distribución de alimentos vendidos a Venezuela por empresas mexicanas.

A finales de octubre de 2019 Zapatero me reprochó en las instalaciones de El Economista mis críticas sobre la dictadura y que yo no conocía Venezuela y no sabía lo que verdaderamente ocurría. Lo dijo en clara defensa del dictador Maduro. No era necesario explicarle que yo había viajado a Venezuela en varias ocasiones para conocer sobre el terreno testimonios de políticos de la oposición, funcionarios y peatones.

Pedro Sánchez usó las ya famosas “sin palabras” para guardar silencio sobre el Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Las huellas de Ábalos y Rodríguez cada vez dejan menos dudas de los nexos de su gobierno con el régimen represor.

Tarde o temprano sabremos el alcance que han tenido los brazos de Zapatero y Sánchez con la dictadura.