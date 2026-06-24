OpenAI lanza chip con Broadcom

La startup estadounidense OpenAI anunció el lanzamiento de "Jalapeño", el primer chip personalizado para mejorar la inferencia que ofrecen sus modelos de IA a los usuarios en ChatGPT y otras aplicaciones, que será fabricado por Broadcom.

“Los chips fueron diseñados en un periodo de nueve meses y con total ayuda de los modelos de inteligencia artificial de la compañía”, dijo Greg Brockman, presidente de OpenAI.

Las acciones de Broadcom subieron 0.51% este miércoles tras el anuncio, al ubicarse alrededor de 382 dólares.

La compañía ha ayudado a diferentes compañías y laboratorios tecnológicos a crear sus propios chips personalizados para IA por lo que se ha beneficiado del auge de la IA.

Alphabet, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, bajó en Bolsa este miércoles luego de anunciarse su incorporación al índice de referencia Dow Jones Industrial Average, en sustitución de Verizon.

Los títulos de la empresa cayeron 0.24% el miércoles en el mercado estadounidense Nasdaq, para operar alrededor de 345 dólares, reportando su tercer descenso seguido.

En México, las acciones de Alphabet en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) también bajaron a 6,079.37 pesos.

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), el operador privado de aeropuertos más grande de México, administrador del aeropuerto de Cancún, entre otros, dio a conocer una propuesta para internalizar los servicios que actualmente presta Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), en una operación que implicaría la emisión de nuevas acciones y el pago de dividendos extraordinarios.

La operación contempla una reestructura mediante la cual Asur asumiría las funciones de asistencia técnica y transferencia tecnológica que actualmente son proporcionadas por ITA, que además de prestar esos servicios es el vehículo a través del cual el empresario Fernando Chico Pardo y su socio, Grupo ADO, controlan al grupo aeroportuario.

Como parte de la transacción, Asur prevé emitir aproximadamente 7.251 millones de nuevas acciones, equivalentes a 2.4% del capital actualmente en circulación (277 millones de acciones serie B y 23 millones de acciones serie BB, para un total de 300 millones), siempre y cuando la propuesta sea aprobada por los accionistas en una próxima asamblea extraordinaria, que aún no ha sido convocada.

Sigma Foods, una compañía mexicana de cárnicos envasados, lácteos y otros alimentos, antes llamada Alfa, recibió una recomendación de "Overweight" (OW) en el inicio de cobertura de sus acciones por parte del banco británico Barclays.

Los analistas de la institución británica fijaron el precio objetivo para las acciones de Sigma Foods en 21 pesos por acción.

El precio objetivo asignado por los analistas de Barclays se ubica 35% por encima del precio de cierre de 15.52 pesos de las acciones de Sigma del 23 de junio en la Bolsa Mexicana de Valores.

accionesyreacciones@eleconomista.mx