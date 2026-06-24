Estadounidenses residentes en México también reciben remesas: Cemla

Las remesas captadas en México son recibidas de manera fundamental por hogares mexicanos, pero existe un segmento de estas transferencias que llegan a beneficiarios que se identifican con documentos estadounidenses, según información recabada por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) con datos de Elektra.

Al interior de una nota breve titulada “Los norteamericanos como receptores de remesas en México”, acotaron que “tales remesas pueden estar dirigidas a norteamericanos que residen en México”.

Uno de los autores de la nota, el director del Foro de Remesas, del Cemla, Jesús González Cervantes, dijo en entrevista con este medio que “es posible que estos receptores sean mexicanos retirados de su trabajo en Estados Unidos y que regresan a vivir a México.

“Es interesante porque estaría confirmándose la hipótesis de que el sueño de todo migrante mexicano es regresar a México”, señaló.

La nota se realizó a partir de una muestra de 765,807 remesas recibidas en el país entre el 2020 y el tercer trimestre del 2025, recabada por Elektra, empresa líder en recepción de remesas en México desde hace 30 años.

Los datos ponen en evidencia que las personas de la muestra con identificación estadounidense entre el 2020 y el tercer trimestre del 2025, recibieron un monto acumulado de 522.5 millones de dólares.

En la nota el Cemla aclaró que “en dicho periodo el total de las remesas recibidas por personas con identificación estadounidense pudiera ser el doble de lo captado por la muestra”.

El experto del centro, que además es pionero en investigación del tema de remesas en México, dijo que gracias a estos datos “sabemos que son remesas que reciben personas con identificación de Estados Unidos, son norteamericanos pero no descartamos que sean norteamericanos de origen mexicano.

“Es posible que un porcentaje de los receptores que se identifican con documentos norteamericanos sean mexicanos retirados y que regresan a vivir a México, pero no hay elementos suficientes para afirmar de forma categórica que tales remesas pueden originarse en pensiones, jubilaciones o pagos de seguridad social”.

Perfil del receptor con identificación de EU

Precisaron que en el periodo considerado, la remesa promedio recibida por norteamericanos en México resultó de 682 dólares, cifra superior al promedio en el total de las recibidas por los hogares mexicanos, que en el 2025 ascendió a 394 dólares y a 401 dólares en los primeros cuatro meses de este año.

Agregaron que entre 65 y 70% de los beneficiarios en un hogar mexicano, son primordialmente del género femenino. La proporción de los receptores femeninos con identificación estadounidense es de 52 por ciento.

Reportaron que el monto anual de los envíos mostró una ligera tendencia al alza en el caso del remitido a beneficiarios identificados con documentos estadounidense.

A diferencia de las remesas recibidas por migrantes en tránsito, que atravesaron el territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos, entre el 2020 y el 2025, los flujos captados por receptores con identificación estadounidense resultaron más estables.

Las transferencias captadas por migrantes en tránsito mostraron importantes incrementos entre el 2021 y el 2024, pero en el 2025 se contrajeron de manera importante, refirieron. Mientras que las recibidas por estadounidenses mostraron un patrón más estable y consistente que hace suponer que los receptores viven en México o pasan periodos bastante largos en el país.