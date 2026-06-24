Banco de México amplía arsenal de operaciones en mercado secundario

El Banco de México informó que aplicará reglas de subastas para realizar compras de valores gubernamentales y Bonos de Regulación Monetaria (Brems) en el mercado secundario.

De acuerdo con modificaciones a la circular 8/2026 publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el instituto central podrá realizar subastas de compra y venta de valores “para contribuir con el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público”.

En las consideraciones precisaron que dichas modificaciones “tienen el propósito de contar con este mecanismo como una herramienta adicional para la mejor instrumentación de la política monetaria”.

La directora de análisis económico en Banco Base, Gabriela Siller, dijo que las reglas anteriores a la convocatoria de cada subasta se daban a conocer el último día hábil bancario de la semana previa a la subasta. Con la nueva disposición, el Banxico divulgará esta información a más tardar el día hábil bancario previo a la fecha de la subasta.

Al respecto, el economista en jefe de Valmex, Gerónimo Ugarte Beldwell explicó que estas modificaciones se enmarcan en las operaciones del Banco de México para ampliar la capacidad operativa en caso de un problema de liquidez del mercado financiero.

“Esto se inserta dentro de las facultades que ya existen en el marco operativo del banco central y no es algo completamente nuevo. Anteriormente ya Banxico ha intervenido en mercados secundarios y ha realizado programas extraordinarios cuando la estabilidad financiera lo ha requerido”.

El ejemplo más claro fue en el 2020, cuando el banco central lanzó diversas facilidades para proveer liquidez y estabilidad a los mercados financieros durante el choque de la pandemia por Covid-19, aclaró.

Esas medidas intentaban evitar dislocaciones severas en los mercados de deuda y de crédito. “La diferencia importante aquí es que en el 2020 existía una crisis de liquidez evidente y hoy esa crisis no existe”, subrayó.

Busca destreza ante eventualidad

El experto en política monetaria descartó que Banxico esté anticipando una crisis financiera. “Lo que parece más bien es que quiere modernizar su marco operativo. Contar con herramientas listas ante episodios de volatilidad, mejorar el funcionamiento del mercado de deuda gubernamental y sobre todo tener mayor capacidad de actuación si hubiera episodios de volatilidad asociados a cuestiones externas”.

Los eventos que considera pueden generar volatilidad son: el rumbo de la discusión del T-MEC; las elecciones en Estados Unidos y cuestiones geopolíticas como la que vivimos en Medio Oriente.

La experta de Base consideró que estas modificaciones pueden tener como propósito inyectar liquidez al sistema financiero y respaldar la demanda de valores gubernamentales. O bien, asegurarse que la tasa de interés se sitúe cerca de la tasa de referencia de Banco de México.