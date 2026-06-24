La universalidad de la atención a la salud será gradual

La creación del Servicio Universal de Salud (SUS) del Gobierno de México implica un mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales que prestan servicios de salud y de los servicios de salud de las entidades federativas que se adhieran a este, a fin de garantizar el derecho a los servicios de salud del pueblo de México. Todo ello se realizará de manera progresiva, explicó Zoé Robledo Aburto.

El director del IMSS dijo que, de acuerdo con lo que establece el decreto publicado el 17 de abril pasado, lo relevante es que se busca impulsar el acceso universal, efectivo, oportuno, continuo y de calidad a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran, así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre.

La primera etapa iniciará a partir del 1 de enero de 2027, priorizando la atención universal a urgencias. Concretamente se ofrecerá atención inmediata y gratuita en cualquier unidad y permanencia en la misma hasta el alta médica.

También prevé atención de embarazos de alto riesgo. El objetivo es asegurar la atención en las unidades con mayor capacidad resolutiva y cercanas; incluyendo la atención de urgencias obstétricas.

Otro aspecto de la primera etapa es el llamado Código Infarto que significa ofrecer acceso universal a cualquier unidad médica, traslado a una unidad médica de mayor capacidad resolutiva incluyendo a salas de hemodinamia.

Contempla además el Código Cerebro, mediante el cual los pacientes accederán a unidades médicas que atiendan urgencias de eventos cerebrovasculares.

Algo relevante es que en el ámbito ambulatorio no se puede interrumpir el tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplante, infección por VIH o hemofilia. En caso de pérdida de la seguridad social el paciente permanecerá en la misma institución de salud donde se realizó el diagnóstico y tratamiento inicial.

En la segunda etapa, que iniciará el 1 de julio del 2027, se atenderán los servicios universales de estudios de laboratorio y de gabinete que incluirán servicios de radiodiagnóstico de tomografía computada, ultrasonido, resonancia magnética y estudios especiales con medio de contraste. Además, sesiones de tratamiento de radioterapia.