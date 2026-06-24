Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos del jueves 25 de junio

Las selecciones nacionales que conforman los Grupos D, E y F serán las protagonistas del día 15 de la Copa del Mundo 2026 para definir quiénes continuarán en esta justa deportiva.

Este jueves 25 de junio el coanfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, jugará contra Turquía sin mayor preocupación tras ya tener consolidado su primer lugar en el Grupo B tras haber ganado el viernes pasado su pase a los dieciseisavos de final al vencer a la selección australiana.

En esta jornada también destacará la participación de la mexicana Katia Itzel García, quien será la encargada de arbitrar el partido entre Túnez y Países Bajos, el cual se realizará a las 8:00 pm.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este jueves 25 de junio:

Curazao vs. Costa de Marfil

Las selecciones de Curazao y Costa de Marfil se medirán en punto de las 2:00 pm (tiempo del centro de México) en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial, con la necesidad de una ilusionada debutante de vencer a los africanos para poder colarse entre los mejores 32 combinados del torneo, mientras los 'Elefantes' también precisan puntuar para no sufrir por el billete a dieciseisavos.

La "cenicienta" del Grupo E se 'rebeló' ante Ecuador en el último partido logrando un histórico empate (0-0) con la actuación estelar de su portero Eloy Room y sus 15 paradas. Ahora, después de la goleada (7-1) sufrida en la primera jornada contra Alemania, sueñan con un triunfo que les permita avanzar a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras selecciones o, incluso, como segunda y completar la gran gesta de este Mundial.

En Costa de Marfil, el panorama parece más sencillo. Los africanos vencieron a Ecuador en el 90' con el tanto de Amad Diallo y encarrilaron su presencia en los cruces por primera vez en su historia y tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Sus opciones parecían crecer cuando se adelantaron frente a Alemania, pero el equipo europeo le devolvió la faena venciendo con un gol en el descuento.

Así, poseen tres puntos en el Grupo E, por lo que sumar ante la debutante Curazao les permitiría avanzar a los dieciseisavos sin excesivos problemas ni carambolas de última hora. No quieren dejar la oportunidad como ante Alemania y buscan completar esta fase de grupos con dos triunfos por primera vez en su historia.

Posibles alineaciones de Curazao y Costa de Marfil:

Curazao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; L. Bacuna, Comenencia; Chong, Locadia y J. Bacuna.

Costa de Marfil: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessié, Sangaré, Inao Oulaï; Diallo, Bonny y Diomande.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 2:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Curazao vs. Costa de Marfil?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Ecuador vs. Alemania

También a las 2:00 pm de este jueves, pero en Nueva Jersey, los otros integrantes del Grupo E, las selecciones de Ecuador y Alemania se enfrentarán en un duelo al que la tetracampeona del mundo llega sin presión y con el boleto a las eliminatorias asegurado tras las decepciones de 2018 y 2022.

En tanto Ecuador está obligado a vencer a Alemania para optar por un puesto en la siguiente ronda del torneo.

Ecuador cayó en el último momento en su debut 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató 0-0 con Curazao, sumando apenas un punto en lo que va del Grupo E.

Posibles alineaciones de Ecuador y Alemania:

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Franco; Yeboah, E. Valencia y Plata.

Alemania: Baumann; Anton, Rüdiger, Thiaw, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; y Undav.

Árbitro: Tori Penso (USA).

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 2:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. Alemania?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Túnez vs. Países Bajos

La selección de los Países Bajos buscará este jueves a las 5:00 pm (tiempo del centro de México), en el Estadio Arrowhead de Kansas City, acabar como primera del Grupo F, para lo que necesita, en primer lugar, ganar a una Túnez eliminada, y en segundo, hacerlo por la mayor cantidad de goles ante un posible empate a puntos con Japón.

La 'Oranje' quiere sellar definitivamente su boleto para los dieciseisavos de final del torneo, aunque lo tiene bastante bien encarrilado incluso si perdiese ante un rival sin presión y que lleva una Copa del Mundo bastante mala. Los de Ronald Koeman suman cuatro puntos tras su empate ante Japón (2-2) y su goleada a Suecia (5-1), rivales con los que peleará por ser primero y que se cruzan a la misma hora. Una derrota acompañada de victoria escandinava le podría enviar a la tercera plaza y añadir suspenso.

En este sentido, el empate a puntos con los suecos, que se produciría si la triple subcampeona del mundo cae ante 'las Águilas de Cartago' y el combinado de Graham Potter y el japonés firman tablas, le dejaría segundo tras los 'Samurais Azules', mientras que acabar igualado a puntos con estos, haría recurrir al 'goal-average' general.

En tanto Túnez cierra un pobre Mundial tras un el duro estreno ante Suecia (5-1) y una sonora goleada (4-0) ante Japón.

Para intentar ser competitivo y poner fin a una racha de partidos sin ganar, el equipo norteafricano deberá en primer lugar mejorar ostensiblemente sus prestaciones defensivas, muy lejos de las que le llevaron a clasificarse a este Mundial.

Posibles alineaciones de Túnez y Países Bajos:

Túnez : Chamakh; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Slimane, Rani Khedira, Achouri; Gharbi, Mejbri y Tounekti.

: Chamakh; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Slimane, Rani Khedira, Achouri; Gharbi, Mejbri y Tounekti. Países Bajos : Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie De Jong, Reijnders; Brobbey, Gakpo y Malen.

: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie De Jong, Reijnders; Brobbey, Gakpo y Malen. Árbitra: Katia Itzel García (MEX).

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 5:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Túnez vs. Países Bajos?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Japón vs. Suecia

Las selecciones de Japón y Suecia se enfrentarán también a las 5:00 pm en el Estadio AT&T de Dallas en un duelo en el que ambos aún persiguen el primer puesto del Grupo F que también desea los Países Bajos, aunque también pueden acabar terceros.

Este grupo es uno de los que más igualados está de cara a esta última jornada ya que el combinado neerlandés y el japonés tienen cuatro puntos, y el sueco, tres, por lo que los tres pueden aspirar a cualquiera de las tres primeras posiciones, con más urgencias para el equipo escandinavo.

Los 'Samurais Azules' se encuentran en buena disposición de superar la primera fase por tercera edición consecutiva de la Copa del Mundo después de volver a mostrar su competitividad al cosechar un empate en su debut ante los Países Bajos (2-2) y luego aprovechar las turbulencias en Túnez para ganar y además con buena diferencia (4-0).

Estos resultados dejan a los japoneses en la segunda plaza empatados a puntos con los neerlandeses, que tienen un choque a priori más sencillo con 'las Águilas de Cartago' de cara a acabar en una primera plaza que se podría decidir por el 'goal-average' general. Pero al liderato también aspira una Suecia, que necesita la victoria para asegurar su continuidad en esta Copa del Mundo o al menos puntuar para poder optar a ser una de los ocho mejores terceros.

Posibles alineaciones de Japón y Suecia:

Japón : Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Tanaka, Ueda, J.Ito.

: Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Tanaka, Ueda, J.Ito. Suecia : Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Ayari, Karlström, Nygren, Gudmundsson; Isak y Gyökeres.

: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson, Ayari, Karlström, Nygren, Gudmundsson; Isak y Gyökeres. Árbitro: Iván Barton (ESV).

Estadio: AT&T Stadium de Dallas.

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 5:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Japón vs. Suecia?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Turquía vs. Estados Unidos

Estados Unidos y de Turquía jugarán en punto de las 8:00 pm (tiempo del centro de México) el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un encuentro sin ningún aliciente para el devenir del Grupo D, ya que el coanfitrión es primero y los turcos ya se despidieron para dejar en nada un choque que, en principio, se presentaba clave antes del inicio del torneo incluso para la pelea por la primera plaza.

Sin embargo, el equipo estadounidense llega a esta última jornada con los deberes hechos tras sus victorias ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0) que le permiten ya tener cerrado los dos objetivos de estar en los cruces y como primeros, por lo que el seleccionador Mauricio Pochettino podrá repartir esfuerzos para llegar con el máximo de energía a los choques eliminatorios y es posible que presente un once totalmente nuevo, con Christian Pulisic como principal novedad.

De todos modos, el jugar ante su entusiasta público y la posibilidad de lograr por primera en su historia el pleno de triunfos en la fase de grupos de una Copa del Mundo pueden servir para tener un plus. De hecho, Estados Unidos no ganaba dos partidos en un Mundial desde 2002.

Posibles alineaciones de Turquía y Estados Unidos:

Turquía : Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Uzun, Çalhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; y Gül.

: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Uzun, Çalhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; y Gül. Estados Unidos : Turner; Scally, M.Robinson, Trusty, A.Robinson; Roldán, Berhalter; Weah, Reyna, Pulisic, y Wright.

: Turner; Scally, M.Robinson, Trusty, A.Robinson; Roldán, Berhalter; Weah, Reyna, Pulisic, y Wright. Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG).

Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 8:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Turquía vs. Estados Unidos?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Paraguay vs. Australia

Las selecciones de Paraguay y Australia se ven las caras también a las 8:00 pm, pero en el Levi's Stadium de San Francisco, Estados Unidos, en su último duelo del Grupo D con un pase directo a dieciseisavos en juego y la sensación de estar ante una eliminatoria anticipada para dos equipos que han llegado hasta aquí por caminos muy distintos, pero con el mismo premio al alcance.

Estados Unidos ya hizo los deberes con pleno de seis puntos y dejó reducido el suspense al segundo puesto. Australia y Paraguay llegan empatadas a tres puntos, aunque el escenario favorece ligeramente a los oceánicos: a los 'socceroos' les basta con empatar para asegurar el pase como segundos, mientras que la 'Albirroja' está obligada a ganar.

Y, si no hay empate, el equipo derrotado todavía conservaría alguna esperanza como uno de los mejores terceros, aunque dependería de otros grupos y debería cargarse de paciencia ante las televisiones. Pero Paraguay aterriza en esta jornada definitiva después de una montaña rusa emocional y dispuesta a terminar por todo lo alto.

El equipo de Gustavo Alfaro regresó a un Mundial con una dura goleada encajada ante Estados Unidos (4-1), en un estreno donde fue superado desde el inicio y mostró demasiadas grietas defensivas. Sin embargo, reaccionó a tiempo y logró una victoria de enorme valor ante la ya eliminada Turquía (0-1), sobreviviendo incluso toda una segunda mitad con un jugador menos por la expulsión de Miguel Almirón y defendiendo con oficio el tempranero gol de Matías Galarza.

Australia, por su parte, llega con una identidad mucho más definida. Los de Tony Popovic sorprendieron en la primera jornada tumbando a Turquía (2-0). En cambio, frente a Estados Unidos apareció el límite competitivo de los oceánicos. Cayeron por 2-0 en un partido donde compitieron durante fases largas, pero pagaron caro un autogol de Cameron Burgess y la mayor pegada estadounidense. Aun así, dejaron tramos de presión alta y ocasiones suficientes como para confirmar que llegan enteros a esta última jornada.

No existen antecedentes entre ambas selecciones en una fase final mundialista y el duelo enfrenta además dos trayectorias históricas muy diferentes. Paraguay disputa su primer Mundial desde Sudáfrica 2010 y busca volver a unos cruces que no pisa desde aquel recordado torneo. Australia, en cambio, afronta su sexta participación consecutiva y quiere mantener una regularidad mundialista, buscando sus terceras eliminatorias con dos octavos como techo, que ya forma parte de su identidad reciente. En San Francisco, unos necesitan resistir y otros están obligados a ir.

Posibles alineaciones de Paraguay y Australia:

Paraguay : Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso; Cubas, Bobadilla, Galarza; Diego Gómez, Enciso y Pitta.

: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso; Cubas, Bobadilla, Galarza; Diego Gómez, Enciso y Pitta. Australia : Beach; Italiano, Burgess, Souttar, Circati, Bos; O'Neill, Okon-Engstler; Metcalfe, Irankunda y Tete Yengi.

: Beach; Italiano, Burgess, Souttar, Circati, Bos; O'Neill, Okon-Engstler; Metcalfe, Irankunda y Tete Yengi. Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Estadio: Levi's Stadium, San Francisco, Estados Unidos.

Fecha y horario: Jueves 25 de junio a las 8:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Paraguay vs. Australia?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Con ocho partidos aún por disputarse, México seguirá siendo protagonista del Mundial 2026 con duelos clave de fase de grupos y rondas eliminatorias.Foto: El Economista

(Con información de Europa Press, Reuters y AFP).