El IMSS acerca sus servicios a trabajadores independientes y migrantes

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza una estrategia para asegurar a trabajadores independientes tanto en México como fuera del país.

De acuerdo con el director del organismo, Zoé Robledo Aburto, una población objetivo son los trabajadores independientes, con los cuales ya se tiene una buena experiencia de captación.

Uno de los componentes es ordenar al sector que recurre a prácticas irregulares de acceso al servicio mediante el pago a terceros que simulan relaciones laborales, lo cual no es legal.

Se han detectado en esa situación alrededor de 200,000 casos en diferentes momentos.

Además de que no aportan directamente al instituto, no obtienen los beneficios que podrían obtener si lo hicieran de manera ordenada.

Por ejemplo, hay casos que por la forma en que lo hacen solo acceden a los servicios de salud y no a los beneficios del Infonavit.

Si bien en México no es necesario que los trabajadores independientes deban contar con un esquema de seguridad social, el IMSS ofrece opciones de protección para ese tipo de trabajadores, explicó el director del Instituto, Zoé Robledo.

Explicó que se realizó un programa piloto que dio buenos resultados y actualmente ya está contemplada en ley esa posibilidad.

Dijo que actualmente alrededor de 500,000 personas están cotizando al IMSS mediante ese esquema.

Con ello ingresamos recursos a la institución. Obviamente tenemos gastos para la operación y atención de esos derechohabientes, pero es una forma de acercar los beneficios que ofrece el instituto a esas personas.

“Hoy nos cuesta menos de lo que ingresamos por ese concepto”.

Por una cuota de 2,500 pesos al mes tienen acceso a todos los seguros que ofrece el instituto.

Otro grupo objetivo son los trabajadores migrantes que radican en Estados Unidos.

Entre los beneficios es que a través de los consulados pueden realizar el registro y enviar sus aportaciones de manera electrónica.

A cambio sus familiares beneficiarios acceden a los servicios del instituto en sus lugares de origen en México.

Además, pueden ir reuniendo los requisitos para cuando llegue la hora del retiro o cuando estén en condiciones de acceder a crédito de Infonavit.

El programa funciona desde hace tres años y ha sido el medio de acceso a la seguridad social de alrededor de 12,000 trabajadores.