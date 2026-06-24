Zoé Robledo: la reserva financiera del IMSS hoy es de 10 años de su gasto

Considerado como el principal proveedor de servicios de salud en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta el reto de mantener su sostenibilidad financiera a largo plazo, lo cual, según su director general, Zoé Robledo Aburto, implica “ecualizar” los recursos destinados a la inversión y el gasto en todas sus áreas.

Por ello, desde hace siete años decidió que, en términos financieros, la institución administrara sus reservas con criterios estrictos para obtener los mayores rendimientos de sus recursos. Eso ha dado resultados y actualmente 8% de sus ingresos provienen de las utilidades de su afore, refirió.

El director enfatizó que a escala mundial y nacional la Salud es clave para entender las finanzas públicas pues el factor salud tiene un enorme impacto económico.

Por ello ha sido de un gran valor la Unidad de Riesgos Financieros con la que cuanta el IMSS.

Durante un encuentro con miembros del cuerpo editorial de El Economista, el funcionario explicó que, una forma de evaluar la solvencia económica del IMSS es mediante el indicador de suficiencia financiera, es decir la capacidad que tiene para cubrir sus obligaciones presentes y futuras con los recursos financieros que dispone o espera recibir.

En 2019 el IMSS tenía una suficiencia financiera de ocho años; en 2024 llegó a 15 años, que ha sido su máximo después de la pandemia de Covid-19 y actualmente se estima en 10 años.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón era de solamente tres años.

“Financieramente hemos sido muy responsables de que el crecimiento no impacte tanto a las finanzas de la institución”, subrayó.

Asimismo, explicó que, en 2019, cuando asumió la dirección, el instituto contaba con 200,000 millones de pesos de reserva y actualmente ascienden a alrededor de 700,000 millones de pesos.

Son recursos que no se utilizan para inversión, pero sí para mantener la rentabilidad.

Para darse una idea de lo que representa esa cantidad de recursos, con ese 8% de ingresos antes citado podría operar un mes.

Para ponerlo en perspectiva, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, esa enorme institución gastaba diariamente 1,000 millones de pesos. Actualmente son 2,000 millones de pesos.

Además, dijo que tiene como instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum que la adquisición de nuevas tecnologías para mejorar el servicio y la incorporación de nuevos tratamientos, con todo lo que ello implica, deben garantizar la eficiencia financiera del IMSS a largo plazo.

Lo anterior está relacionado directamente con la ampliación de la infraestructura hospitalaria.

El director destacó que con ello se hará frente de una manera más eficiente a nuevos requerimientos de atención, como es el caso del considerable incremento de pacientes lesionados en accidentes de motocicletas que durante los últimos años se ha convertiudo en un serio problema y se está enfrentando.

Se han edificado seis nuevos hospitales; 21 están en construcción

Zoé Robledo informó que entre 1983 y 2018 hubo una desinversión en el instituto. Actualmente el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla la habilitación de 9,139 camas nuevas de hospital hacia septiembre de 2030, con una inversión de 181,000 millones de pesos, que sumadas a las 7,404 creadas durante el sexenio anterior, darán un total de 16,543. Esa cantidad representa 80% más que las que se habilitaron entre 2006 y 2018.

En ese sentido, Robledo Aburto comentó: “cuando uno dice que hay saturación, es porque hay más gente y las mismas camas o el crecimiento ha sido marginal”.

Por ello hay que ir remediando el problema tomando en cuenta además que hoy la gente tiene una perspectiva de vida más alta y que hay enfermedades que se presentan más temprano y con más frecuencia, abundó.

De acuerdo con el director, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se construyeron 13 nuevos hospitales; en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum van seis. Además, se tienen abiertos 21 frentes de obra hospitalaria.

Dijo que el objetivo es estar en condiciones de atender la demanda de atención, tomando en cuenta los nuevos requerimientos.

Hace 50 años el IMSS prácticamente atendía partos, accidentes y enfermedades infecciosas; hoy atiende fundamentalmente enfermedades prevenibles, crónico degenerativas, entre otras, lo cual implica contar con nuevos equipos.

En ese sentido mencionó que el anuncio realizado el martes pasado sobre la adquisición de tomógrafos, entre ellos 41 de 256 cortes con inteligencia artificial integrada, considerados de gama ultra alta, es relevante no solamente porque forman parte de una estrategia de eficiencia en las regiones del país donde se necesitan, sino porque se trata de aparatos que fueron comprados directamente a fabricantes, tras las reformas a la Ley de Adquisiciones, eliminando intermediarios.

Subrayó que en algunos casos resulta más barato comprar que rentar ese tipo de aparatos y se tiene la ventaja de que los vendedores responden directamente por lo que vendieron.