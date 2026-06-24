Inversión de afores en infraestructura creció 31% en el último año

La inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) ha crecido 31% en el último año y ya supera el billón de pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Al cierre de mayo pasado, las afores tenían invertidos un máximo histórico de 1.042 billones de pesos en el sector infraestructura, a través de instrumentos como deuda privada, Fibras y estructurados.

Esto cuando en mayo del año pasado, el financiamiento a infraestructura ascendía a 794,053 millones de pesos.

Es decir que en el último año, la inversión en el sector infraestructura ha crecido 31% o 248,429 millones de pesos más.

A lo largo de sus casi 29 años de vida, las afores no solo han administrado los ahorros para el retiro de los trabajadores, sino que además han financiado el desarrollo del país a través de inversión en proyectos de infraestructura.

Entre los proyectos que han financiado las afores están más de 10,000 km de carreteras, aeropuertos, energía y agua.

Además de que en el sexenio actual, el gobierno federal busca impulsar la inversión de las afores en infraestructura, en el marco del Plan México.

De hecho en abril, el Congreso aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ley busca promover inversiones mixtas en proyectos de infraestructura estratégicos como energía, agua, carreteras, puertos, además de que uno de sus objetivos es canalizar el ahorro interno (como el que hay en las afores) hacia proyectos de infraestructura.

Además, la misma Consar ya ha hecho lo propio desde el principio del sexenio con el fin de que las afores incrementen su inversión en el sector infraestructura, como lo fue ampliar el límite regulatorio para inversión en estructurados a 30% de los activos.

Más allá de que el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro mandata que las inversiones de las afores deben canalizarse a fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica del país, las propias administradoras reconocen el atractivo que tiene este sector para los fondos pensionarios de todo el mundo.

David Razú, director general de Afore XXI Banorte, había dicho a este espacio que la inversión en infraestructura por parte de las afores es algo que se da de manera muy natural.

Esto porque los proyectos del sector requieren mucho dinero (cosa que las afores pueden brindar), además de que pueden ser muy rentables y por si fuera poco, son de largo plazo.

“No solo es en México, no vas a encontrar un fondo de pensiones en el mundo que no esté invertido en infraestructura. Es de los destinos favoritos”, dijo en su momento el directivo.

En el sexenio actual, el gobierno federal ha buscado impulsar la inversión de las afores en el sector infraestructura en el marco del Plan México