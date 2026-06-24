Disminuyen registros patronales, no de empresas en el IMSS

La disminución del número de registros patronales en el Instituto Mexicano del Seguro Social no significa que haya una cascada de cierre de empresas, explicó el director del IMSS, Zoé Robledo.

El tema ha generado inquietud, porque en los primeros meses del año se informó que el número de patrones registrados ante el IMSS inició 2026 con una baja. En enero se reportó un millón 23,438 registros patronales, lo que representó una disminución mensual de 5,842 registros.

De acuerdo con el funcionario lo que ocurrió es que en muchos casos a un solo Registro Federal de Causantes (RFC) se le abrieron varios registros patronales de los cuales varios quedaron inactivos por la naturaleza de las labores que realizan.

Por ejemplo, hay empresas constructoras que tramitan un registro patronal para una obra en específico y cuando la terminan la dan de baja y los mismos empleados que tenían en ella, los trasladan a trabajar a otra obra para la cual tramitan otro registro patronal.

Entonces muchos de esos registros son en realidad unidades administrativas y una unidad administrativa no necesariamente está vinculada con una fuente de trabajo.

Por ello la tasa anual de crecimiento de empleo en estos años nunca ha llegado a una situación negativa y los registros patronales sí.