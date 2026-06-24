Precio del petróleo, en su menor nivel desde que inició la guerra EU-Irán

Los precios internacionales del petróleo cayeron en la jornada de este miércoles, alcanzando sus niveles más bajos desde que comenzó el conflicto armado en Medio Oriente a finales de febrero.

La corrección se debió al avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que implica la inminente reactivación total del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron en 70.34 dólares por barril, una baja de 3.92%, y sumó su tercera jornada con pérdidas, acumulando una caída de 8.9 por ciento.

El Brent del Mar del Norte retrocedió 4.33% para venderse en 73.74 dólares por barril. También encadenó tres días a la baja con un descenso de 7.3 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cayó 5.04% a 67.63 dólares por barril, acumulando una racha negativa en las últimas tres sesiones de -8.26 por ciento.

Los indicadores registraron su nivel más bajo desde antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, los referenciales se encuentran por encima de los precios previos al enfrentamiento bélico. En ese sentido, el WTI ha subido 4.91%, el Brent 1.74% y la mezcla mexicana 6.57% desde el 27 de febrero.

En lo que va del presente año, los precios del crudo escalan. La mezcla mexicana sube 26.6%, el WTI 22.5% y el Brent 26.6 por ciento.

Los flujos de crudo a través del Estrecho de Ormuz son similares a los que se registraban antes del inicio de la guerra con Irán, ya que los petroleros salen de esta importante vía marítima con la ayuda de escoltas militares, según declaró el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Alrededor de 20 millones de barriles de crudo han salido del Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, señaló Wright durante su intervención en el Foro Global de Energía de Reuters celebrado en Nueva York, y añadió que el retorno a la navegación normal se ha retrasado debido a las minas iraníes colocadas en el estrecho.

Irán no tendrá la capacidad de bloquear el estrecho en el futuro, afirmó Wright, y añadió que Estados Unidos garantizará los flujos incluso sin un acuerdo con Teherán.

Las garantías de seguridad y el aumento del tráfico en el Estrecho de Ormuz aliviaron el nerviosismo del mercado, permitiendo a armadores transitar con mayor confianza.

“Las señales positivas procedentes del Golfo Pérsico están alimentando el optimismo sobre los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz. Los cruces de buques han aumentado en los últimos días, aunque siguen estando muy por debajo de los niveles previos a la guerra”, escribieron los analistas de ING en una nota.

Estados Unidos también autorizó esta misma semana las ventas de petróleo iraní, suavizando unas sanciones que llevaban décadas en vigor, mientras avanza hacia un acuerdo de paz definitivo con Teherán a cambio de compromisos sobre inspecciones nucleares y libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Omán afirmó que mantendría el estrecho abierto a la navegación sin imponer peajes y que había designado dos rutas temporales al norte y al sur de la vía de navegación existente para facilitar el paso seguro de los buques que abandonaran la región.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, aseguró que en el ámbito internacional, “el nerviosismo se trasladó a las materias primas y activos digitales, el crudo WTI se desplomó por debajo de los 70 dólares por barril por primera vez desde marzo, arrastrado por datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que mostraron una contracción en los inventarios de 6.1 millones de barriles”.

La experta agregó que otro factor que presionó a la baja fue por “un repunte temporal en el flujo del Estrecho de Ormuz, donde transitaron 72 barcos con 20 millones de barriles bajo licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), pese a las advertencias de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sigue restringiendo permisos institucionales”.

Acciones petroleras retrocedieron

Las acciones de las compañías petroleras que cotizan en Bolsa cayeron en la jornada de este miércoles, lastradas por la caída en los precios del petróleo.

En Wall Street, los papeles que más cayeron fueron los de ConocoPhillips con un descenso de 2.77% a 106.92 dólares por unidad, seguido por los de Chevron con una baja de 2.52% a 171.55 dólares, las de Exxon Mobil se hundieron 2.03% a 136.9 dólares y los de Enbrigne perdieron 0.78% a 55.25 dólares por unidad.

En este mismo sentido, las petroleras europeas también registraron fuertes descensos en sus bolsas locales en la sesión de mitad de semana.

La petrolera británica BP (antes British Petroleum) perdió 3.73%, la empresa española, Repsol, tuvo una caída de 3.62% y la noruega Equinor perdió 2.42 por ciento.

También la petrolera francesa Total cayó 1.84%, la holandesa Shell perdió 1.75% y en menor escala la empresa petrolera más grande de Brasil, la estatal Petrobras, tuvo un descenso de 0.15% en el valor de sus acciones. (Con información de agencias)