Fintech ganan terreno en el financiamiento al comercio exterior

La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha añadido incertidumbre a la planeación de largo plazo de las empresas, pero no ha frenado la demanda de crédito para el comercio exterior. Para las fintech especializadas en financiamiento comercial, el entorno actual ha evidenciado las limitaciones de la banca tradicional para atender a exportadores e importadores, particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

Así lo afirmó Pramit Joshi, vicepresidente senior de Credlix, firma especializada en financiamiento para comercio internacional con operaciones en India, Singapur y Medio Oriente, que actualmente expande sus actividades hacia México y Estados Unidos.

“Las negociaciones probablemente serán complejas, pero considerando el nivel de inversión que ha llegado a México y la base manufacturera que ya existe en el país, creemos que las cosas terminarán resolviéndose de manera favorable”, señaló.

El directivo explicó que la revisión del acuerdo comercial ha generado cautela entre las empresas, aunque sin afectar la actividad manufacturera ni las necesidades de capital de trabajo asociadas al comercio exterior. En este contexto, las fintech han encontrado oportunidades para crecer al atender segmentos que históricamente han enfrentado dificultades para acceder al crédito bancario.

“Los bancos no financian sin colateral ni sin un balance sólido. Las fintech pueden otorgar préstamos sin garantías y tomar decisiones con base en datos de alta frecuencia, en lugar de esperar estados financieros anuales o auditados”, explicó.

Según Joshi, el uso de información comercial y operativa en tiempo real permite evaluar riesgos y responder con mayor rapidez a las necesidades de empresas exportadoras e importadoras. La tecnológica apunta que esta brecha de financiamiento persiste entre numerosos fabricantes orientados al comercio internacional.

“El mundo fintech está construyendo sobre lo que los bancos ofrecen a nivel global. Hay muchos exportadores manufactureros, especialmente pequeñas y medianas empresas, que no están obteniendo el crédito suficiente para crecer y sostener sus negocios en el actual entorno geopolítico de incertidumbre”, sostuvo Joshi.

La discusión en torno al T-MEC también ha llevado a algunas compañías a buscar alternativas para diversificar sus cadenas de suministro. En ese contexto, Credlix busca conectar a fabricantes mexicanos con proveedores de India a través de Moglix, su empresa matriz especializada en cadenas de suministro industriales.